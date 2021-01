Lotto-Spieler knackt zweithöchsten US-Jackpot aller Zeiten – sein Gewinn ist unvorstellbar

Kaum zu glauben! Ein Lotto-Spieler hat in den USA den zweithöchsten Jackpot aller Zeiten geknackt. Sein Gewinn-Summe ist einfach unglaublich.

Im US-Staat Michigan räumte der bisher unbekannte Lotto-Spieler den Jackpot am Freitag ab. Mitgemacht hatte er bei der US-Lotterie „Mega Millions“.

Ein unbekannter Lotto-Spieler hatte in den USA die richtigen Zahlen. Foto: imago images / Sascha Ditscher

Lotto: Millionenschwerer Gewinn

Umgerechnet etwa 608 Millionen Euro gewann der Lotto-Spieler. So viel Geld kann ein Mensch in seinem Leben wohl kaum ausgeben. Am Samstagmorgen teilte die Lotterie das Ergebnis mit.

Infos zum Lotto-Spiel:

Das Wort Lotto stammt aus dem italienischen und französischen und bedeutet Anteil „Anteil“, „Los“, „Schicksal“ und „Glücksspiel“

Im deutschen Kaiserreich gab es viele Landeslotterien

Anfang des 20. Jahrhundert wurden, um die Konkurrenz zu vermindern, die Lotterien zu mehreren Anbietern zusammengefasst

Lotto-Zahlen werden in den letzten Jahren vermehrt übers Internet getippt

Jedes Land hat ein anderes Ziehsystem, bei uns spielt man 6 aus 49, plus 1 aus 10

Der Jackpot war mit einer Milliarde Dollar gefüllt – der zweitgrößte Jackpot in der Geschichte von „Mega Millions“. Warum der Lotto-Spieler gleich so eine Riesensumme gewann?

Er kreuzte auf seinem Lotto-Schein die Zahlen 4,26,42,50,60 und 24 als einziger an und muss somit seinen Gewinn nicht teilen. Der US-Sender NBC berichtete, dass die Gewinn-Wahrscheinlichkeit bei 1 zu 303 Millionen lag. Welch ein Glückspilz! (ldi/dpa)

>> Anmerkung der Redaktion<<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.