Lotto: Mann wird zum Multimillionär – unglaublich, was er jetzt für einen Plan hat

Ein Haus, teure Autos und eine Weltreise: Lotto-Spieler träumen vom Jackpot und haben große Pläne, wenn es darum geht, was sie im Falle eines Lottogewinns anstellen würden.

Ein Mann aus Sachsen gewann tatsächlich im Lotto und ist nun um knapp zehn Millionen Euro reicher. Er hat einen unglaublichen Plan!

Lotto: Mann gewinnt Millionen und hat unglaublichen Plan

Bei der Zwangsausschüttung im Spiel „Lotto 6 aus 49“ räumte ein Mann am 19. August gut 9,7 Milliionen Euro ab. Er fuhr daraufhin mit seinem Spielschein zur Lottozentrale nach Leipzig, um seinen Gewinn anzumelden.

Dort übergab er nicht nur den Spielschein und teilte seine Kontodaten mit, sondern er erzählte auch von seinem Plan als frischgebackener Multimillionär. Gegenüber „Sachsenlotto“ sagte er, dass er in der Zeit bis zur Gewinnanmeldung bereits Zukunftspläne geschmiedet habe, wie die Lotto-Gesellschaft am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Um diese umzusetzen, habe er keine privaten Angaben mitteilen wollen, außer: „Wir sind sehr glücklich über den Gewinn. Man kann sagen, es hat die Richtigen getroffen.“ Als Arbeiter sei es in diesem Jahr mitunter schwierig für ihn.

Deshalb habe er nun den unglaublichen Plan: „Wer werden uns nicht auf dem Gewinn ausruhen, sondern wie gewohnt arbeiten gehen.“

Lotto: Der Mann will sein berufliches Leben nicht ändern. (Symbolbild) Foto: imago images / Panthermedia

Mann ist unabhängig

Eine solche Aussage von einem Lottogewinner hört man nicht oft. Doch eines steht fest: Sollte der Mann seine Meinung mal ändern, kann er spontan einfach einen neuen Plan schmieden. (nk)