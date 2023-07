Es ist der Traum vieler Menschen: einmal im Lotto gewinnen! Alle Sorgen würden sich dann in Luft auflösen und was man alles von dem vielen Geld kaufen könnte. Doch in der Realität sieht das mit dem Lotto-Gewinn ganz anders aus. Nicht umsonst raten Experten den Gewinnern, ihren neuen Reichtum nicht an die große Glocke zu hängen.

Wer es doch tut, landet häufig in den Medien, wird von Neidern heimgesucht oder von Freunden verlassen. Das muss nicht immer der Fall sein, doch mit dem Geld des Lotto-Gewinns kommen oft neue Sorgen hinzu. Ein Lotteriegewinner kam deshalb zu einer heftigen Entscheidung.

Lotto: Mann gewinnt 150.000 Dollar

150.000 US-Dollar gewann ein Mann aus South Carolina in den USA bei der Powerball-Ziehung am 16. Januar. Auch wenn es sich nicht um einen Millionengewinn handelt, ist es in den Augen vieler Menschen doch sehr viel Geld. Es könnte das ganze Leben verändern.

Beinahe hätte der Mann sogar den Jackpot von 416 Millionen geknackt – er lag nur eine Zahl daneben. Was er wohl getan hätte, wenn es so gekommen wäre? Doch auch mit seine „kleinen“ Gewinn macht er etwas, das sicherlich nicht jeder nachvollziehen kann.

Lotto: Gewinner spendet alles

Anstatt das viele Geld zu behalten, entscheid sich der anonyme Mann, seinen Gewinn zu spenden. 1.500 Dollar gehen als Provision an ein Geschäft in Greenville, das das Gewinnerlos verkauft hat, der Rest an eine gemeinnützige Wohltätigkeitsorganisation.

Durch die Spende fallen auch keine in den USA üblichen Steuerzahlungen auf den Gewinn an. Die Organisation darf sich über das Geld in voller Höhe freuen. Warum sich der Mann dazu entschieden hat, alles zu spenden, verrät er nicht. Viel ändern wird sich in seinem Leben aber sicherlich erstmal nichts.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga