Um die 30, frisch Single und wieder allein in der Wohnung – das klingt erst mal nicht nach einem besonders guten Start in die Woche. Doch für diesen Lotto-Spieler sollte sich das Pech in null Komma nichts um 180 Grad wenden.

Nur wenige Tage nach dem lebensverändernden Zwischenfall folgte sogleich der nächste: ein Gewinn im Lotto! Doch rieb er das seiner Ex-Freundin nicht etwa unter die Nase. Nein, was er machte, war noch viel unglaublicher.

Lotto: Frisch getrennter Millionär sagt „nichts für ungut“

Der etwa 30-Jährige aus Südafrika hatte Anfang des Jahres überraschend den Powerball-Jackpot geknackt und 2,9 Millionen Pfund gewonnen. Nach der Nachricht wollte er alles gegenchecken und sichergehen, dass er nicht träumte. Doch als ihm klar wurde, dass er nun Millionär war, brauchte er erst einmal eine Dusche.

Erst wenige Tage zuvor hatte seine Freundin mit ihm Schluss gemacht und er war schlecht gelaunt allein zu Hause, als er die Ergebnisse der Lotto-Ziehung sah. „Es war real – die Glücksfee war auf meiner Seite, aber offensichtlich nicht so sehr auf ihrer“, reagierte er daraufhin gegenüber lokalen Medien. Doch wollte er nichtsdestoweniger etwas für sie tun.

Lotto-Spieler kauft Ex neue Sachen

Und zwar plante der Mann, seiner Ex-Freundin etwas von seinem neu gewonnenen Vermögen zu kaufen. „Ich werde meiner Freundin einen Kühlschrank kaufen und wahrscheinlich auch eine Waschmaschine, nur, um zu sagen ‚nichts für ungut‘“. Offenbar nahm er es seiner ehemaligen Freundin nicht allzu krumm, dass sie ihn verlassen hatte und ausgezogen war.

Einen weiteren Teil des Geldes wollte der Gewinner sogar spenden und zwar an Menschen und Tiere, die stark von dem Corona-Virus beeinträchtigt wurden. Das meiste wollte er aber investieren. Als Finanzexperte dürfte er damit seinen Kontostand auf Dauer noch weiter in die Höhe treiben. Und seinen Job wolle er so oder so nicht aufgeben, wie der „Mirror“ berichtet – Multimillionär hin oder her.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.