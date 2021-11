Lotto: Mann sackt Mega-Gewinn ein – und ruft direkt bei seinem Chef an!

Wer träumt nicht von den Lotto-Millionen? So viel Geld haben die größten Lotto-Glückspilze in Deutschland gewonnen.

Einmal den großen Hauptgewinn im Lotto einspielen – davon träumen Menschen überall auf der Welt.

Einem Glückspilz aus Mississauga in Kanada ist genau das gelungen. Dann rief der neue Lotto-Gewinner direkt seinen Chef an.

Lotto: Mann räumt Mega-Gewinn ab – und ruft direkt bei seinem Chef an! (Symbolbild) Foto: imago/ZUMA Press

Lotto: Erst einmal den Chef anrufen

Erst 22 Jahre alt ist ein Lottogewinner in Kanada. Der junge Mann gewann 700.000 kanadische Dollar (etwa 487.000 Euro) in der Lotterie. Seine erste Reaktion: Den Chef anrufen. Wer jetzt meint, der Glückpilz habe kündigen wollen, irrt.

Das Glücklos kaufte Noah Fanor während sein Auto in der Waschanlage war: „Dieses Los war das letzte im Regal“, schildert er gegenüber „insauga.com“. Ob er gewonnen habe checkte er am nächsten Morgen an einer Tankstelle in Mississauga.

---------------

Lotto in Deutschland:

Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die Landeslotterien im deutschen Kaiserreich zu einer kleineren Anzahl von Anbietern zusammengefasst

in der Nazi-Zeit wurde das Genehmigungsrecht der Länder dem Reichsschatzmeister übertragen

nach dem Krieg wurden in sämtlichen Besatzungszonen Lottosysteme vorbereitet

die „Zusatzzahl“ wurde am 17. Juni 1956 eingeführt

erste TV-Übertragung der Ziehung am 4. September 1965

am 7. Dezember 1991 wurde die „Superzahl“ eingeführt

---------------

„Dann habe ich all die Nullen gesehen und mein Herz ist stehengeblieben. Ich konnte es nicht glauben. Ich habe nicht einmal mehr gedacht. Ich musste erst einmal einen tiefen Atemzug nehmen“, berichtet er.

Ein Mann gewinnt im Lotto und kann sein Glück kaum fassen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Eibner

Und dann tätigte er den ersten Anruf: Nicht seine Eltern, nicht seine Freunde – nein, seinen Chef: „Ich sagte ihm, dass ich in der Lotterie gewonnen habe und dass ich später zur Arbeit kommen werde.“ Fanor ist Speditionsarbeiter.

Lotto: Glückspilz hat schon Pläne

„Dann habe ich meine Familie angerufen. Ich habe eine ‚Happy Dance‘ mit meinen Brüdern gemacht und dann noch einmal mit meinem Boss auf der Arbeit.“

Sein Plan? Er möchte Rechnungen bezahlen, einen Urlaub mit der Familie machen und ein Haus kaufen. „Ich bin total glücklich, meinen Studienkredit zu bezahlen“, sagt er zu „insauga.com.“

So viel Glück muss man haben…

>> Anmerkung der Redaktion<<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.

