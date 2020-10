Lotto: Mann gewinnt zwei Millionen – weil er DIESEN „Fehler“ machte

Lotto ist reine Glückssache. Manchmal hat man mehr Glück und manchmal eher weniger. Samir Mazahem aus Michigan (USA) kann sein Glück jedoch kaum fassen.

Denn Mazahem sahnte gleich zwei Millionen Dollar beim Lotto ab. Und das, obwohl er einen „Fehler“ gemacht hatte.

Lotto: Mann kaufte versehentlich zweiten Lottoschein

Da Lotto Glücks- und Zufallssache ist, versuchen viele Spielerinnen und Spieler ihrem Glück auf die Sprünge zu helfen. Also geben sie eine bestimmte Zahlenfolge ein, die ihnen etwas bedeutet. Samir Mazahem ist einer von ihnen. Auch seine Zahlenreihe hat eine Bedeutung für ihn. Wie man sieht, hat sie ihm tatsächlich Glück gebracht – und zwar doppelt so viel: Im Wert von zwei statt nur einer Million US-Dollar.

Lotto: Gleich zwei statt einer Million

Doch wie kam es dazu? Samir Mazahem stellte fest, dass er aus Versehen zwei Lottoscheine mit der identischen Nummer gekauft hatte. Dies bedeutet also, zweimal die Chance auf die gleiche Nummer, anstelle von zwei unterschiedlichen Nummern. Wobei zwei unterschiedliche Nummern die Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinn erhöhe – wenn auch nur mininmal. Doch Mazahem hatte doppelt so viel Glück, denn mit der Nummer, mit der er doppelt gespielt hatte, gewann er nun auch doppelt so viel. Und zwar zwei Millionen US-Dollar.

Infos zum Lotto-Spiel:

Das Wort Lotto stammt aus dem italienischen und französischen und bedeutet „Anteil“, „Los“, „Schicksal“ und „Glücksspiel“

Im deutschen Kaiserreich gab es viele Landeslotterien

Anfang des 20. Jahrhundert wurden, um die Konkurrenz zu vermindern, die Lotterien zu mehreren Anbietern zusammengefasst

Lotto-Zahlen werden in den letzten Jahren vermehrt übers Internet getippt

Jedes Land hat ein anderes Ziehsystem, bei uns spielt man 6 aus 49, plus 1 aus 10

Lotto: „Fehler“ führt zu doppeltem Gewinn

„Es dauerte ein paar Tage, bis ich begriffen hatte, dass sich mein Fehler ausgezahlt hatte“, sagte Mazahem, wie die Michigan Lottery berichtet. Jetzt kann er erst einmal wieder aufatmen und sich über sein Versehen mächtig freuen.

Lotto: Mann gewinnt fast 100.000 Euro – dann kommt DAS raus

Auch interessant: Michael Christiansen sahnte jetzt richtig ab. Denn sein Rubbellos für zehn Dollar (umgerechnet knapp 9 Euro) verhalfen ihm zu einem Mega-Gewinn. Doch dann kommt der überraschende Zufall raus. Mehr dazu erfährst du hier. (ali)