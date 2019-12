Lotto: Mann gewinnt über 100 Millionen Euro – kurz vor Weihnachten macht er etwas Unglaubliches

Ein Lotto-Gewinner aus Großbritannien will nach seinem Gewinn weiterarbeiten. (Symbolbild)

Das Paar Steve und Lenka Thomson haben vor kurzem im Lotto gewonnen. Über 100 Millionen Euro wanderten in die Tasche des Paares. Nach ihrem Lotto-Gewinn starteten sie eine Reise. Nun macht der Lotto-Millionär etwas total Unglaubliches, berichtet „Mail online“.

Lotto-Gewinner arbeitet kostenlos

Steve Thomson aus Selsey in Großbritannien, der 105 Millionen Pfund (umgerechnet 123 Millionen Euro) im Lotto gewonnen hat, möchte etwas Gutes tun. Der Bauherr hat nach seinem Lotto-Gewinn wieder angefangen, in Teilzeit zu arbeiten. So fühle er sich normal.

Das Unglaubliche: Er verlangt von seinen Kunden kein Geld mehr. Sie sollen das Geld behalten, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Der 42-Jährige hat bei seinen Nachbarn sogar einen Wintergarten installiert – völlig kostenlos. „Er hat nichts für seine Arbeit berechnet. Das zeigt, dass er ein toller und anständiger Typ ist“, sagt sein Nachbar.

„Wir haben ihn nicht nach dem Sieg gefragt, weil er wahrscheinlich genug davon hat. Ich finde es ziemlich schön, dass er noch arbeitet, weil es ihn von dem Druck ablenkt, mit dem Geld umzugehen.“ Der Nachbar des Lotto-Gewinners verrät außerdem, dass Steve immer noch seinen alten gelben Lieferwagen fährt.

Sohn wünscht sich vom Lotto-Gewinn etwas Kurioses

Seit 25 Jahren spielt Steve Lotto. Er will mit dem Gewinn auch weitere Leute seiner Gemeinde helfen und denkt gar nicht ans Aufhören mit seinem Job. „Keine Sorge, ich werde dranbleiben und alle meine Aufgaben erledigen!“, sagt er.

Steve und Lenka Thomson sind auf Platz 9 der größten Lotto-Gewinner im Vereinten Königreich. Den ersten Platz belegt ein Gewinner, der anonym bleiben möchte. Ganze 170 Million Pfund, umgerechnet über 200 Millionen Euro, gewann der Glückspilz im Oktober.

Seine Frau Lenka hat ihren Job in einem Supermarkt bereits gekündigt. Die Lotto-Gewinner wollen sich bald ein neues Zuhause kaufen, berichtet die „Daily Mail“. Für sie und ihre Kinder. Steve und Lenka haben zwei Söhne (10 und 15) und eine Tochter (8). Die Kleinen möchten ebenfalls etwas vom Gewinn abhaben. Aber als sich der Zehnjährige etwas Kurioses wünscht, bekommt er ein klares „Nein!“. Mehr erfährst du hier <<<