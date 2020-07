Lotto: Frau öffnet Los – plötzlich entdeckt sie DAS: „Mich trifft der Schlag“

Nur etwa drei Lotto-Lose kauft eine 55 Jahre alte Frau aus der Oberpfalz (Bayern) durchschnittlich im Jahr.

Dabei hat sie jetzt scheinbar einen verdammt guten Griff gehabt. Denn was sie in dem Aufreiß-Los von Lotto Bayern findet, verschlägt ihr glatt die Sprache!

Lotto: Spielerin aus Bayern sahnt bei der „Bayern-Glück“-Lotterie ab

Das Aufreiß-Los „Bayern-Glück“ hatte die 55-Jährige für fünf Euro in einer Lotto-Annahmestelle in Bayern erstanden. Bei dieser Lotterie gewinnt mehr als jedes vierte Los, die theoretische Gewinnchance für fünf Euro oder ein Freilos liegt bei 1:5.56.

Je höher der Gewinn, desto niedriger ist natürlich auch die Gewinnchance. Die höchstmögliche Gewinnsumme von 500.000 Euro spielt Lotto Bayern unter den zwei Millionen Losen nur ein einziges Mal aus.

Das fand die 55-Jährige in dem Aufreiß-Los

Macht eine Gewinnchance von 1:2 Millionen!

Ein Aufreiß-Los von Lotto Bayern sorgt für Aufruhr bei einer Oberpfälzerin. Foto: imago images / MiS

Infos zum Lotto-Spiel:

Das Wort Lotto stammt aus dem italienischen und französischen und bedeutet Anteil „Anteil“, „Los“, „Schicksal“ und „Glücksspiel“

Im deutschen Kaiserreich gab es viele Landeslotterien

Anfang des 20. Jahrhundert wurden, um die Konkurrenz zu vermindern, die Lotterien zu mehreren Anbietern zusammengefasst

Lotto-Zahlen werden in den letzten Jahren vermehrt übers Internet getippt

Jedes Land hat ein anderes Ziehsystem, bei uns spielt man 6 aus 49, plus 1 aus 10

Und genau diese riesige Zahl – eine „5“ mit sage und schreibe fünf Nullen dahinter – strahlte der glücklichen Gewinnerin aus der Oberpfalz aus dem Aufreiß-Los entgegen! „Mich trifft der Schlag“, habe sich die Frau laut Lotto Bayern bei diesem Anblick gedacht.

Aus Schock hinsetzen musste sie sich nicht, denn geöffnet habe sie ihr Glückslos laut Lotto Bayern am Küchentisch. Nach dem Kauf war sie zunächst nach Hause gefahren und hatte gekocht, ehe sie die Lose aufriss. Dazu der Glückspilz: „Es muss alles seine Ordnung haben!“

Das hat der Glückspilz mit dem Gewinn vor

Was die glückliche Frau mit dem Hauptgewinn anstellt, steht schon fest: Einen Großteil des Geldes will sie in eine Immobilie investieren.

Auch ein Mountainbike steht auf der Wunschliste – und auch für den ein oder anderen Shopping-Trip habe sie noch Geld übrig. (vh)