Lotto: Leben von Gewinnerin wird zur Hölle – „Das würde ich niemandem wünschen“

Einmal den großen Jackpot abzuräumen und Millionen zu kassieren, dürfte für zahlreiche Lotto-Spieler der ganz große Traum sein. Für eine junge Frau aus Edinburgh wurde genau dieser Wunsch wahr – und entwickelte sich in kürzester Zeit zu ihrem absoluten Albtraum.

Bereits 2013 hat sich für Jane Park aus dem schottischen Edinburgh das Leben komplett verändert. Zum ersten Mal kaufte sich die damals 17-Jährige einen Lottoschein und knackte überraschend den Jackpot. Mit der Million auf dem Konto häuften sich allerdings auch die Probleme.

Junge Frau bereut ihren Lotto-Gewinn

Rund zehn Jahre später war Jane nun in der US Talkshow „The Curse of the Lottery“ zu Gast und sprach mit TV-Host Dr. Phil erneut über ihr Schicksal: „Ich wünschte, ich hätte nie gewonnen. Das würde ich niemandem wünschen!“ Doch was genau musste die Lotto-Millionärin überhaupt erleben, das sie sprichwörtlich durch die Hölle gehen musste?

Im Interview stellte sich heraus, dass Jane nach ihrem Lotto-Gewinn nicht nur zahlreiche Heiratsanträge von fremden Männern erhielt, sondern auch Morddrohungen samt geplanter Säureangriffe in ihr Postfach flatterten. Dagegen waren die Stalker vor ihrer Haustür nahezu noch unbedenklich.

Lotto-Siegerin verprasst Geld für OPs

2017 trug Lotto-Abräumerin Jane dann aber auch noch selbst zu ihrem Unglück bei – und zwar mit einem Schönheitseingriff. Die Beauty ließ sich ihren Po in der Türkei liften. Beim Eingriff an ihrem Hintern kam es jedoch zu einem unglücklichen Zwischenfall: Die Millionärin reagierte dermaßen auf das Narkosemittel, dass ihr komplettes Gesicht stark anschwoll und schmerzte.

Mehrere Themen:

Neben der Schwellung wurde allerdings auch bei Janes Po ganz schön gepfuscht, weshalb die Lotto-Gewinnerin anschließend noch weitere Operationen über sich ergehen lassen musste. 2021 wurde berichtet, dass die Schönheit schätzungsweise stolze 50.000 Pfund (umgerechnet rund 57.000 Euro) für kosmetische Eingriffe ausgegeben haben soll.

Lotto-Gewinnerin lernte, mit Geld umzugehen

Hätte Jane also damals nicht im Lotto gewonnen, dann hätte sie sich all diese OPs finanziell auch gar nicht erst leisten können. Eine positive Sache nahm die inzwischen 27-Jährige aber dennoch aus ihrer Geschichte mit: „Das Einzige, wofür ich dankbar bin, weil ich im Lotto gewinne, ist zu lernen, wie Geld funktioniert.“ Durch ihren Gewinn habe sich die junge Frau absichern können – doch ob sie nach diesem Schicksal jemals wieder einen Lotto-Schein ausfüllen wird, bleibt fraglich.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.