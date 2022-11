Lotto: Kriegsflüchtige gewinnen Mega-Summe – jetzt haben sie DIESEN Plan

Vom Kriegsflüchtling zum Millionär: Dieser unfassbare Lotto-Traum ist für eine Familie in Australien in Erfüllung gegangen. Geflohen aus dem Bürgerkrieg in Burundi in Ostafrika kam das Paar – damals noch mit dem ersten Kind – in einem Camp unter.

Dort muss die Familie nach dem Gewinn im Lotto nun nicht mehr wohnen. Neben einer Million Australischer Dollar (650.000 Euro) hatte das Paar auch ein 3-Millionen-Dollar-Haus in einem Vorort von Adelaide gewonnen. Damit und dem Geld fasste es einen rührenden Plan.

Lotto: Flüchtlingsfamilie gewinnt Haus – und zieht gerade rechtzeitig ein

Seit Juni 2022 hatte sich vieles für die kleine Familie, die zu der Zeit noch in einem Flüchtlingscamp lebte, geändert. Damals gewann sie nicht nur eine Million Dollar in bar, sondern auch ein neues Zuhause: ein Haus am Strand im Wert von 1,94 Millionen Euro. Das konnte die zu der Zeit dreiköpfige Familie dann Mitte August beziehen.

Gerade noch rechtzeitig, wie sich herausstellte. Denn am Tag des Einzugs bekam die Mutter ihr zweites Kind. „Wenn man über Nacht zum Millionär wird, geht einem so viel durch den Kopf“, erzählte der Vater gegenüber „Dailymail Australia“. Und auch seine Frau hätte nachts Angst gehabt, alles sei nur ein Traum gewesen.

„Wir fühlen uns sehr privilegiert und glücklich, in dieser Lage zu sein, denn nicht jeder bekommt diese Chance, und das ist sehr überwältigend“, so die zweifache Mutter. „Es ist ein wahr gewordener Traum.“

„Es gab Zeiten, in denen wir beide zwei oder drei Jobs gleichzeitig hatten“

Das Ehepaar arbeitete im Gesundheitswesen. Nun, nach dem Gewinn, wollte es aber beruflich etwas zurücktreten. Denn die frisch gebackenen zweifachen Eltern wollten sich mehr Zeit für ihre kürzlich gewachsene Familie nehmen.

„Es gab Zeiten, in denen wir beide zwei oder drei Jobs gleichzeitig hatten und kaum zu Hause waren, um Zeit miteinander zu verbringen“, erzählte die Frau. „Die Zeit mit Kindern vergeht so schnell. Ich denke, es ist einfach toll, Erinnerungen zu schaffen, während sie noch jung sind.“ Und da wolle sie keinen Augenblick verpassen.

Das Geld wollte das Paar sparen – vor allem für die gemeinsamen Kinder. „Wir wollen einfach nicht, dass unsere Kinder so viel kämpfen müssen wie wir“, wünschte sich die Mutter im Gespräch mit „Dailymail.“

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.