Lotto: Junger Mann gewinnt viel Geld – was er damit vorhat, erfährt seine Mutter im Schlaf

Es ist zwar noch früh, aber er kann die Neuigkeit nicht für sich behalten. Da muss er direkt seine Mutter aufwecken und ihr von seinem Lotto-Glück berichten.

Lotto: Überraschender Gewinn – DAS hat der Spieler mit seinem Gewinn vor

Dieser junge Lotto-Gewinner muss gleich seiner Familie die großen Neuigkeiten erzählen. (Symbolbilder) Foto: IMAGO / Lobeca

Wook Jae Jung aus Vancouver, Kanada, kann sein Glück kaum fassen. Bei einer Lotto-Ziehung gewinnt er 500.000 Kanadische Dollar, was umgerechnet knapp 350.000 Euro entspricht. Laut „CTV News” checkt er direkt nach dem Aufwachen das Ergebnis der Ziehung der B.C. Lottery. Dort erfährt er von seinem unfassbaren Preisgeld.

Lotto in Deutschland:

Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die Landeslotterien im deutschen Kaiserreich zu einer kleineren Anzahl von Anbietern zusammengefasst

in der Nazi-Zeit wurde das Genehmigungsrecht der Länder dem Reichsschatzmeister übertragen

nach dem Krieg wurden in sämtlichen Besatzungszonen Lottosysteme vorbereitet

die „Zusatzzahl“ wurde am 17. Juni 1956 eingeführt

erste TV-Übertragung der Ziehung am 4. September 1965

am 7. Dezember 1991 wurde die „Superzahl“ eingeführt

„Ich war in Schock, ich dachte, ich würde träumen“, erinnert sich der junge Mann. Die Neuigkeit muss er unbedingt mit seiner Familie teilen. „Meine Mutter schlief noch, aber ich musste sie einfach aufwecken. Sie konnte nichts sagen.“ Auch seine Schwester weckt er auf, um mit ihr diesen besonderen Moment zu teilen.

Jung sieht seinen Gewinn als eine lebensverändernde Erfahrung an, nicht nur für sich, sondern auch für seinen Familie. Er will mit dem Geld eine Wohnung für sich finanzieren, und von Zuhause ausziehen. Doch auch seine Familie soll an seinem Glück Teil haben. Er plant eine gemeinsame Reise nach Hawaii, so „CTV News“. (mbo)

