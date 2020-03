Lotto: Paar knackt den Jackpot – mit dem Gewinn machen sie ausgerechnet DAS

Eine Viertelmillion sahnten Jennifer und Timothy Flannery im Lotto ab. Ein Rubbel-Los brachte dem Ehepaar aus der Stadt Spartanburg im US-Bundesstaat South Carolina den warmen Geldsegen, berichtet der Nachrichtensender Fox Carolina. Was sie danach mit dem Lotto-Gewinn anstellen, macht sprachlos. Denn die beiden kaufen davon nicht etwa ein schönes Auto oder buchen einen schicken Strandurlaub. Nein, sie machen etwas ganz anderes.

Das Lotto-Los zum Glück kaufte Jennifer an einer Tankstelle für gerade einmal zehn Dollar. Dann bei der Arbeit das Wunder: Sie hatte gewonnen. „Ich war am Zittern und habe hyperventiliert." Warum es ein Wunder ist? Die Chance zu gewinnen lag bei 1 zu 936.000!

Lotto: Paar adoptiert Enkelkinder

Statt sich ein neues Auto, eine Reise oder ein Haus zu gönnen, machten die Lotto-Gewinner etwas sehr Rührendes. Denn Jennifer und Timothy Flannery sind bereits Großeltern. Die beiden Kinder Samantha und Tim leben bei den beiden, seit sie Babys waren.

Um endlich eine vollständige Familie zu sein, nutzten sie den Lotto-Gewinn, um die beiden zu adoptieren. Die finanziellen Mittel haben bisher nie ausgereicht. „Es ist die perfekte Möglichkeit, um sie zu adoptieren."

Nutzer bei Facebook sind hingerissen von dieser emotionalen Geschichte. Sie freuen sich für die neuen Eltern.

Hier einige Kommentare:

„Sie betete um ein Wunder und bekam eines. Glückwunsch, Gott wachte über dich und gab dir und deinen Enkeln ein Wunder, kümmere dich gut um sie.“

„Es ist traurig, dass sie im Lotto gewinnen müssen, um Geld für Ihre Enkelkinder zu bekommen. Es geht immer um Geld. Das Leben ist nicht fair, aber ich bin so froh, dass Sie Ihre Enkelkinder eine sichere Umgebung haben.“

„Erstaunliche Geschichte, diese Großeltern sind großartig!“

„Deshalb sollte eine Adoption kostenlos sein. Niemand sollte erst im Lotto gewinnen müssen, um seinen Enkel zu adoptieren.“

Die kleine Familie stand schon kurz vor der Privatinsolvenz. „Wir hatten ein hartes Leben. Ich hatte die Papiere schon ausgefüllt“, so Jennifer. Mit dem Rest des Lotto-Gewinns will die Familie einen kleinen Urlaub machen. Das Meiste will das Ehepaar aber für ihre Enkel – jetzt Adoptivkinder – zurücklegen, so Fox Carolina. Sie sollen es einmal besser haben.

