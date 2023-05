Lotto-Millionäre wollen Villa verkaufen – werden sie das Anwesen wegen dieses Details nicht los?

Sie gehörte einst Superstar Tom Jones. Dann warf ein glückliches Lotto-Paar ein Auge auf eine Villa im Londoner Süden. Dave and Angela Dawes hatten im Jahr 2011 einen Jackpot der Superlative geknackt. Satte 108 Millionen britische Pfund (umgerechnet rund 122 Millionen Euro) gewannen die beiden Briten in der Euromillions-Lotterie.

Kein Wunder, dass das Ehepaar nach den Sternen griff. Für schlappe neun Millionen Pfund kauften die beiden Lotto-Gewinner dem britischen Sänger sein Domizil im Londoner Stadtteil Cobham ab. Der Deal war kein Zufall.

Lotto-Glückspilze kaufen Villa von Tom Jones

Schließlich befand sich das ehrwürdige Anwesen mitsamt acht Badezimmern, fünf Rezeptionen, einer Sauna und einem Fitnessstudio in unmittelbarer Nähe des Trainingsgeländes des FC Chelsea. Dave Dawes, selbst eingefleischter Fan des Londoner Premier-League-Vereins, konnte von nun in unmittelbarer Nähe vieler Chelsea-Stars wohnen, die sich ebenfalls in der Umgebung niedergelassen hatten.

Und der Lotto-Glückspilz und seine Frau ließen sich nicht lumpen. Sie erweiterten ihr Anwesen um einen üppigen überdachten Swimming-Pool, an dessen Grund das Chelsea-Logo prangt. Doch verhindert ausgerechnet das Logo des Fußballclubs nun den Verkauf?

Dave and Angela Dawes sahnten 2011 Millionen im Lotto ab. (Archivbild) Foto: imago stock&people

Lotto-Millionäre wollen Villa loswerden

Einem Bericht der britischen „Sun“ zufolge wollen die Dawes die Villa mittlerweile loswerden. Seit mehr als einem Jahr versuche das Paar das Anwesen zu verkaufen – und das weit unter Marktwert. Doch bislang soll sich noch immer kein Käufer gefunden haben. Haben Lotto-Millionäre den Kreis der potenziellen Käufer womöglich durch das prägnante Logo am Grund des Pools zu sehr verkleinert? Gut möglich.

Möglicherweise scheuen allerdings auch viele Menschen in der aktuellen Krisenzeit die ganz großen Investitionen. Fest steht: In Anbetracht des gewaltigen Lotto-Gewinns, von dem nach Angaben des Paars auch Familie und Freunde profitiert haben sollen, lässt sich der bislang fehlgeschlagene Verkauf womöglich ganz gut verschmerzen.

