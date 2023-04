Lotto-Gewinner räumt dicke Summe ab – dann passiert das Unfassbare

Dieser Lotto-Gewinn führte zu einem großen Schock. Im Zentrum der Geschichte stehen ein Glückspilz aus den USA, eine Reihe von erfolglosen Telefonanrufen und eine Menge Geld. Aber der Reihe nach.

Die Staatslotterie aus dem US-Bundesstaat Michigan veröffentlichte zuletzt eine Mitteilung, in der es um einen kuriosen Fall eines Gewinners ging. Dieser habe vor Kurzem die stolze Summe von 100.000 Dollar (ca. 95.000 Euro) im Lotto gewonnen. Doch zu Freude hat dies bei ihm nicht geführt. Der Grund: Er konnte von seinem Glück zunächst nicht erfahren.

Lotto-Gewinner kann nicht informiert werden

Die Lotterie zitiert den Glückspilz: „Ich habe mehrere Anrufe von einer unbekannten Nummer erhalten. Weil ich häufig Werbe-Anrufe von unbekannten Nummern erhalte, habe ich nicht abgenommen.“

Unfassbar! Da räumt der Mann eine satte Geldsumme ab und ist für die Lotterie nicht erreichbar. Doch zum Glück ist das Telefon längst nicht das einzige Kommunikationsmittel. Und so schickte die Lotterie dem Lotto-Gewinner daraufhin auch eine Email als Gewinnbenachrichtigung. „Als ich am späten Abend meine Mails gecheckt habe, sah ich plötzlich, dass ich 100.000 Dollar gewonnen hatte. Dann erinnerte ich mich an die vielen Anrufe von der unbekannten Nummer.“

Lotto-Glückspilz extrem aufgeregt

Der Mann war daraufhin sehr aufgeregt. Ihm war noch nicht klar, ob er durch die verpassten Anrufe auch den Gewinn verpasst habe. „Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen“, sagt der Lotto-Gewinner: „Das erste, was ich am nächsten Morgen gemacht habe: Ich habe die Lotterie angerufen und mich nach meinem Gewinn erkundigt.“

Seinen Gewinn konnte der Mann anschließend in Empfang nehmen. Und was stellt der 56-Jährige nun mit seinem satten Lotto-Gewinn an? Die Antwort auf diese Frage ist deutlich weniger spektakulär als die Geschichte rund um die Benachrichtigung über seinen Gewinn. Denn der Gewinner will sich erst mal nichts Großes anschaffen. „Ich werde das Geld beiseite legen und sparen“, lässt er ausrichten.