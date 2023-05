Lotto-Spieler knackt Jackpot – sein Weg zu den Millionen ist komplett unbegreiflich

Wie viel Glück kann ein Mensch haben? Ein Mann aus Queensland in Australien hat einem Bericht von „7 News“ zufolge einen satten Lotto-Jackpot von 15 Millionen australischen Dollar (rund 9,2 Millionen Euro) gewonnen.

Demnach war der Lotto-Glückspilz gerade auf dem Weg in die Mittagspause, als er von einem Kollegen einen entscheidenden Hinweis bekam. Wenig später bekam er den Anruf, der sein Leben verändern sollte.

+++ Lotto: Frau teilt Mega-Gewinn mit ihrem Sohn – dann nimmt das Unglück seinen Lauf +++

Lotto-Spieler kann sein Glück kaum fassen

Die Nachricht hatte sich in der Region Gladstone schon verbreitet wie ein Lauffeuer. Gleich zwei Lotto-Spieler aus der Gegend sollen beim sogenannten „Oz Lotto“ abgeräumt haben. Als die Arbeitskollegen sich darüber austauschten, überprüfte der Mann sofort seinen Schein. Und tatsächlich: Er gehörte zu den beiden Glückspilzen, die von einer auf die anderen reich wurden.

Kurze Zeit später hatte der Australier auch schon einen Mitarbeiter der Lotterie am Telefon, der ihm seinen Gewinn bestätigte. Was der frischgebackene Lotto-Millionär ihm dabei verriet, ist nicht zu glauben: Er gab an, dass er doch tatsächlich zum allerersten mal an der Lotterie teilgenommen hatte. Während andere ihr ganzes Leben auf diesen Moment warten und wöchentlich ihre Kreuzchen machen, brauchte dieser Mann nur einen Lucky Shot. Es sollte wohl so sein.

Mehr Themen:

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.