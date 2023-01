Lotto: Mutter gewinnt Millionen – was sie dann macht, lässt ihre Mitmenschen sprachlos zurück

Sie hat das ganz große Los gezogen! Kurz vor Weihnachten beschenkte sich eine Frau im australischen Queensland selbst, indem sie sich einen Gewinnschein der Powerball-Lotterie kaufte – mit Erfolg: Die Mutter zählt zu den drei glücklichen Gewinnern, die den millionenschweren Lotto-Jackpot knackten. Ihre Reaktion sorgte allerdings für verblüffte Gesichter.

Wer beim Lotto so ordentlich absahnt, dem winkt eigentlich ein sorgenfreies Leben. An Arbeit ist bei den meisten Kandidaten mit den frischgewonnenen Millionen auf dem Konto gar nicht mehr zu denken – anders hingegen bei der jüngsten Gewinnerin aus Down Under. Die australische Frau durfte sich zwar über umgerechnet rund 22 Millionen Euro freuen – bei einer Sache lässt sie allerdings nicht mit sich diskutieren: Die Lotto-Spielerin möchte weiter arbeiten gehen!

Lotto-Gewinnerin will weiterhin arbeiten

Diesen überraschenden Entschluss kann die Australierin auch ganz einfach erklären: Sie liebe nun mal ihren Job und möchte auch in Zukunft nicht darauf verzichten. Das erspielte Geld könne die Lotto-Gewinnerin aber dennoch gut gebrauchen, wie sie gegenüber „The Sun“ bestätigte: „Das wird nicht nur meiner Familie helfen, sondern uns auch ein besseres Leben ermöglichen!“

Dass die Lotto-Spielerin mit ihrem Gewinnschein so viel Geld abräumt, damit hatte sie offenbar selbst nicht gerechnet: „Ich bin auf unser Vordach geklettert und hab geschrien!“ Der Freudenschrei sei sogar so laut gewesen, dass ihre Kinder kurze Zeit dachten, sie habe es mit einer Kakerlake in der Küche zu tun.