Lotto-Spieler freuen sich über Milliarden-Gewinn – plötzlich haben sie eine Klage am Hals

Einmal im Leben den ganz großen Lotto-Jackpot absahnen: Viele träumen davon, die allerwenigstens schaffen es tatsächlich. Zwei Spielern aus Kalifornien (USA) ist dieses Kunststück tatsächlich gelungen. Doch jetzt haben sie eine Klage am Hals.

Satte 2,04 Milliarden Dollar (umgerechnet rund 1,8 Milliarden Euro) Lotto-Gewinn gingen Ende letzten Jahres offiziell an einen Mann aus Kalifornien. Doch jetzt kommt Unglaubliches ans Licht: Angeblich soll der Schein von einer weiteren Person geklaut geworden sein!

Lotto: Stecken der Gewinner und der mutmaßliche Dieb unter einer Decke?

Wie „TMZ“ berichtet, behauptet Jose R.: Er kaufte den Lotto-Schein am 7. November 2022 in einem Einkaufscenter im US-Bundesstaat Kalifornien. Das war am Tag vor der großen Ziehung des Milliarden-Jackpots. Dann soll ihm der Schein von einer Person noch am selben Tag gestohlen geworden sein.

Nachdem die Zahlen gezogen wurden, versuchte Jose R., den Mann, bei dem es sich wohl um einen Bekannten von ihm handelt, dazu zu bringen, ihm den Schein wieder zurückzugeben. Doch ohne Erfolg. Der mutmaßliche Dieb behauptete einfach, er habe nicht gewonnen. Offiziell gewann ein anderer Mann namens Edwin C. den Jackpot.

Lotto: SO äußerte sich ein Sprecher dazu

Jose R. meldete den mutmaßlichen Diebstahl inzwischen der Lotterie. Er bat um eine Untersuchung, bevor der Gewinn ausgezahlt wird. Dabei meldete er sowohl seinen mutmaßlichen Bekannten, als auch Edwin C. Er verlangt vom Gericht Schadensersatz und erklärt sich selbst zum Gewinner des Jackpots.

Gegenüber der „TMZ“ teilte ein Sprecher der Lotterie mit: „Die California Lottery ist nicht befugt, kriminelle Aktivitäten unter ihren Spielern zu untersuchen. Solche Anschuldigungen werden nur von der örtlichen Strafverfolgungsbehörde untersucht. Die einzige Rolle der Lotterie besteht darin, in der Angelegenheit zu helfen, indem sie Fragen beantwortet und/oder Beweise liefert, wie dies gesetzlich zulässig ist.“