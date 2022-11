Lotto: Ladenbesitzer verkauft Gewinner-Ticket in Milliardenhöhe – das hat drastische Folgen für ihn

Einmal im Leben den ganz großen Jackpot knacken – davon träumt wohl jeder Lotto-Spieler. Und bei diesem Gewinn in Kalifornien (USA) war am Ende nicht nur der Lottoschein-Besitzer der Glückspilz.

Joe C. ist jetzt das, was viele andere auch gerne wären: Er ist Millionär! Dabei spielte Joe C. selbst gar kein Lotto. Er verkaufte den Gewinner-Schein in seinem Service-Center in Kalifornien. Der Wert des Scheins: 2,04 Milliarden US-Dollar! Mit dem Verkauf dieses Loses räumte Joe C. selbst so richtig ab – und erhielt einen Bonus von 1 Millionen US-Dollar. Davon berichtet die „Daily Mail“.

Lotto: Sohn freut sich mit seinem Vater

Joe C. will seinen Gewinn mit seiner Familie teilen, wie er auf einer Pressekonferenz erzählte. Zusammen mit seinen Liebsten nahm der Mann den Gewinncheck in seinem Shop entgegen. Dabei trug er ein Shirt mit der Aufschrift „Millionaire made here“.

„Wir sind begeistert“, sagte er auf der Pressekonferenz. „Ich werde es mit meiner Familie teilen, mit allem, was nötig ist, mit meinen Kindern, meinen Enkelkindern. Ich habe elf Enkelkinder und ich werde mit ihnen teilen.“ Sein Sohn, der bei der Pressekonferenz dabei war, sagte: „Niemand hat es mehr verdient als dieser Mann. Er hat sein ganzes Leben lang hart gearbeitet und verdient alles davon.“

Lotto: Drei Monate lang gewann niemand den Hauptpreis

Der Gewinnschein mit den Zahlen 10, 33, 41, 47, 56 und Powerball 10 wurde im Laden von Joe C. gekauft. Auch, wenn sich Kaliforniens allererster Lotto-Milliardär zunächst nicht meldete – Joe C. sagte, er vermutete von Anfang an, dass der Gewinner aus seiner Nähe stammt. „Es ist eine sehr arme Gegend. Aus tiefsten Herzen hoffte ich, dass jemand gewinnen würde. Sie haben es verdient. Die armen Leute haben es verdient.“

Der Ladenbesitzer, der den Shop seit 20 Jahren betreibt, ermutigte auch andere, Tickets von seiner Station zu kaufen. „Wir glauben, dass auch Sie eines Tages Gewinner sein werden“, sagte er. Der 2-Milliarden-US-Dollar-Jackpot war der größte Lotterie-Preis aller Zeiten. Drei Monate lang hatte niemand den Hauptpreis gewonnen, wie die „Daily Mail“ schreibt. Für die letzte Ziehung wurden schätzungsweise 280 Millionen Lose verkauft.