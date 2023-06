Lotto: Ukraine-Flüchtling knackt Jackpot – „Gemischte Gefühle“

Was für eine bittersüße Geschichte. Ein junger Mann, der vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet ist, hat den Jackpot im Lotto geknackt. Mit nur fünf Euro räumte er eine halbe Millionen Euro Gewinn ab.

Der ukrainische Flüchtling nahm seinen Lotto-Gewinn allerdings mit gemischten Gefühlen auf. So richtig freuen konnte er sich angesichts der Ereignisse in seinem Heimatland nicht.

Lotto: Ukrainer räumt in Belgien richtig ab

Vor rund zwölf Monaten flüchtete der Lotto-Gewinner von der Ukraine nach Belgien. Dort hatte er in Brüssel ein neues Zuhause und Arbeit gefunden. Als er im Mai dann bei einer Tankstelle ein Rubbellos für fünf Euro kaufte, folgte die große Überraschung. Der Ukrainer räumte tatsächlich den Jackpot in Höhe von einer halben Millionen Euro ab. Das berichtet die Nachrichtenagentur „Reuters“.

„Er hat gemischte Gefühle [über den Gewinn]“, sagte Joke Vermoere, die Sprecherin der Nationallotterie. Er plane jetzt eine Party, wolle damit aber nicht nur seinen Gewinn feiern, sondern vor allem den Menschen danken, die ihm nach seiner Flucht nach Belgien geholfen haben.

DAS will er jetzt mit dem Geld machen

Der Gewinn solle nicht nur in die eigene Tasche wandern. Er wolle mit dem Geld seinen ukrainischen Mitbürgern helfen sowie beim Wiederaufbau des Landes. Für Ukrainer sei es eine schwierige Zeit. Bei den Ereignissen in der Heimat könne man sich nur bedingt über einen solchen Gewinn freuen, so Vermoere.

In der belgischen Lotterie bleibt die Identität des Gewinners vertraulich. Der Mann wird den gesamten Betrag erhalten. Lotteriegewinne sind in Belgien steuerfrei.

