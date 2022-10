Lotto: Mann knackt Millionen-Jackpot – dann begeht er einen großen Fehler

Einmal im Leben den ganz großen Lotto-Jackpot knacken – für einen Mann aus Südafrika war das zu schön um wahr zu sein. Er beging deswegen einen großen Fehler.

Den Traum vom Lotto-Gewinn haben viele, die wenigstens können sich ihn erfüllen. Einem südafrikanischen Geschäftsmann blieb dieses Glück nicht verwehrt. Er gewann rund 250.000 südafrikanische Rand (circa 1,3 Millionen Euro)! Doch er witterte Betrug – und ignorierte seinen Gewinn zunächst.

Lotto-Gewinner kann sein Glück nicht fassen

Die südafrikanische Lotterie Ithuba suchte den Gewinner. Der Mann bekam eine Benachrichtigung seiner Bank über den Gewinn. Die ignorierte er. Sein Verdacht: Betrüger versuchen ihn abzuzocken! Seine Bank ermutigte ihn, das nächste Lotto-Büro aufzusuchen und seinen Gewinn abzuholen, wie „The Sun“ schreibt.

„Ich wusste nur, dass es über 250.000 südafrikanische Rand waren. Ich wusste nicht, dass es der tatsächliche Jackpot-Betrag war, bis ich nach Ithuba kam und herausfand, dass ich Millionär bin“, erklärt der Gewinner. Der Mann spielte einmal im Monat alle Spiele der nationalen Lotterie. Seine Methode: Er verwendete jedes Mal den selben Zahlensatz und setzte nicht viel Geld ein.

Leben des Lotto-Gewinners geht normal weiter

Trotz des Millionär-Daseins will der Mann sein Leben wie gewohnt fortsetzen, weiter arbeiten gehen und das Haus für seine Familie weiterbauen. Als Dankeschön will er etwas Geld an eine Kirche spenden, wie „The Sun“ schreibt.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.