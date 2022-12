Lotto: Paar gewann 40 Millionen – und hat jetzt riesigen Krach mit den Nachbarn

Das Jahr 2022 ist in Kürze vorbei. Daher wollen wir auf dieses Jahr und seine bewegendsten Geschichten zurückblicken. Zu einer solchen war es in diesem Jahr gekommen, als ein Ehepaar sich im Sommer nach seinem großen Gewinn im Lotto mit einem ebenso großen Ärger konfrontiert sah.

Umgerechnet 40 Millionen Euro hatten Lisa und Craig Charters aus Edinburgh im Lotto abgeräumt, wie „The Sun“ berichtet hatte. Der Jubel kannte bei dem jungen Ehepaar (beide 33) keine Grenzen mehr. Sie kündigten umgehend ihre Jobs, starteten eine Shopping-Tour nach der nächsten, gönnten sich so manchen Luxus-Urlaub und neue Autos.

Lotto-Millionäre haben große Pläne

Außerdem stand für die beiden ein besonders großes Projekt auf dem Plan. Ein neues Haus sollte her. Genauer gesagt: Das alte Haus sollte abgerissen und neugestaltet werden. Die Pläne standen bereits. Der bestehende Bungalow sollte plattgemacht werden. Stattdessen sollte eine moderne Villa mit Design-Glasfronten an gleicher Stelle entstehen. Kostenpunkt: 6 Millionen Euro.

Lisa und Craig träumten bereits von ihrer neuen Traumvilla und freuten sich schon darauf, ihre Verwandten und Bekannten demnächst in ihrem neuen Zuhause zu empfangen.

Im Lotto gewonnen, dann Krach mit Nachbarn

Doch die frischgebackenen Lotto-Millionäre hatten diese Rechnung ohne ihre Nachbarn gemacht. Innerhalb von drei Wochen flatterten bei der Stadtverwaltung Einwände von 48 Nachbarn ein. Das Bauvorhaben stößt in der schottischen Hauptstadt auf mächtigen Gegenwind.

Nun will die Stadt zunächst in einem aufwendigen Prozess alle Nachbarn anhören. Erst wenn alle Nachbarn angehört wurden, will die Stadt darüber beraten, ob man das Bauvorhaben der jungen Lotto-Gewinner genehmigt oder nicht. Und ganz egal, wie letztendlich entschieden wird – schon jetzt steht fest, dass das Ehepaar sich in der Nachbarschaft äußerst unbeliebt gemacht hat.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.