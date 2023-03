Lotto-Spieler knacken Jackpot – doch dann wird es bitter für sie

Großes Jubiläum beim Lotto in Österreich! Am Mittwoch, den 15. März, haben Spieler den zehnten Sechsfachjackpot in der Geschichte des Landes geknackt. Außerdem war es der erste große Gewinn in diesem Jahr.

Insgesamt waren sieben Millionen im Pott. Doch blieb das Lotto-Glück den Spielern nicht hold. Sie erlebten eine herbe Enttäuschung.

Lotto-Jackpot geknackt – doch der Gewinn fällt klein aus

Keiner der drei Gewinner konnte sich über die sieben Millionen Euro freuen, denn sie mussten sich das Preisgeld teilen. So bekam jeder „nur“ knapp 2,4 Millionen Euro – genau gesagt 2.391.218,80 Euro. Aber immerhin!

Beim Spiel „6 aus 45“ hatten alle drei auf die richtigen Zahlen 10, 13, 20, 23, 39 und 44 getippt. Auch ohne die Zusatzzahl 40 konnten sich die Spieler aus Tirol, Oberösterreich und Niederösterreich zumindest noch über einen Millionengewinn freuen. Sie waren jedoch nicht die Einzigen, die an dem Tag einen Treffer landeten.

Erfolgreicher Tag beim Lotto

Insgesamt gab es bei der Ziehung sieben große Gewinne. Zwei Spieler hatten fünf Richtige plus die passende Zusatzzahl getippt und jeweils gut 113.000 Euro abkassiert. Und auch zwei Spielerinnen erlangten mit ihrem Kreuz beim „Joker“-Feld noch etwas über 140.000 Euro. Das Geld geht einmal nach Vorarlberg und einmal nach Wien.

Somit war Mittwoch, der 15. März, einer der größten Geldregen-Tage in der Lotto-Geschichte des Landes, wie „heute.at“ berichtet.

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.