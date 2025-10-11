Lotto-Spieler wird zum Millionär – doch ans Geld kommt er erst mal nicht ran

Im Burgenland (Österreich) hat jemand den ganz großen Lotto-Coup gelandet – und das gleich mit einem Rekord! 7,8 Millionen Euro wandern auf das Konto eines bisher anonymen Glückspilzes.

Doch während andere vielleicht schon vom Privatjet träumen, heißt es erstmal: warten. Denn der größte Lotto-Gewinn in der Geschichte des Bundeslands kann sofort ausbezahlt werden …

Lotto: Person gewinnt 7,8 Millionen Euro – er meldet sich nicht

Es ist der größte Lotto-Gewinn, den das Burgenland je gesehen hat: 7,8 Millionen Euro. Ein einzelner Glückspilz räumt ab – und schreibt damit Geschichte. Doch wer hinter dem Schein mit den richtigen Zahlen steckt, bleibt vorerst ein Rätsel, denn noch hat sich der Gewinner oder die Gewinnerin nicht gemeldet. Ein Treffen mit dem Großgewinnberater ist jedoch laut den „Österreichischen Lotterien“ bereits fixiert, wie sie gegenüber „5 Minuten“ bestätigten.

Doch trotz Millionen auf dem Papier bleibt das Bankkonto des Gewinners zunächst leer. Warum? Nun, eine vierwöchige Reklamationsfrist verzögert die Auszahlung. Diese Regelung greift bei jeder Gewinnsumme über 1.000 Euro. Also: Auch wenn das Glückslos bereits am 1. Oktober gezogen wurde, lässt die Überweisung bis Ende Oktober auf sich warten.

Summe bis 80.000 Euro kann nicht bar abgeholt werden

Und wer glaubt, sich so eine Summe einfach in bar abzuholen, irrt. „Bar auszahlen lassen kann man sich nämlich nur Summen bis 80.000 Euro.“ Während sich also der Burgenländer in Geduld üben muss, ging es bei der jüngsten Ziehung am 3. Oktober – einer Bonusziehung – vergleichsweise ruhig zu: Es gab keinen Sechser-Gewinn. Weder beim klassischen Lotto noch bei LottoPlus oder dem Joker hat jemand alle Zahlen richtig getroffen.

Doch auch ohne Sechser gibt’s Grund zur Freude: Ein Salzburger und ein Wiener gewinnen je rund 38.500 Euro, dazu gehen 30.000 Euro an die Quittungsnummer „68777 93721“. Auch sie müssen vier Wochen auf ihr Geld warten – Anfang November wird es automatisch überwiesen.

Was die Person aus Österreich mit den 7,8 Millionen am Ende anstellt, bleibt wohl abzuwarten. Und während der größte Gewinn der Landesgeschichte noch ein paar Wochen auf sich warten lässt, dreht sich das Lotto-Karussell weiter, denn auch in NRW räumte jetzt ein Spieler ab. HIER erfährst du mehr.

