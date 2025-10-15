Milliarden-Jackpot im Lotto geknackt – der Gewinn geht in die Geschichte ein

Millionen von Menschen kaufen Woche für Woche ihre Tickets, träumen vom großen Reichtum und davon, ihr Leben komplett zu verändern. Für die meisten bleibt es jedoch ein Traum, denn die Chancen sind verschwindend gering. Aber manchmal werden aus diesen Träumen tatsächlich Schlagzeilen. Genau das geschah bei der jüngsten Powerball-Ziehung, die das Leben zweier Ticketinhaber für immer verändern wird.

Lotto-Deals zum Aktions-Preis für Leser von DER WESTEN! 4 Felder für 1 € 🛒 Bei LOTTO 6aus49 aktuell im Jackpot: 1 Million Euro 2 Felder für 1 € 🛒 Aktuell im Eurojackpot: 68 Millionen Euro

Zwei glückliche Gewinner teilen sich den unglaublichen Powerball-Jackpot von 1,787 Milliarden Dollar – der zweithöchsten Gewinnsumme in der Geschichte der US-Lotterie. Die gezogenen Zahlen waren 11, 23, 44, 61, 62 und die Powerball-Zahl 17. Die Gewinner kommen aus Missouri und Texas und konnten unglaubliches Glück beweisen: Die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu gewinnen, lag bei winzigen 1 zu 292 Millionen.

Lotto-Rekord: Zahlen und Gewinner im Überblick

Die beiden Jackpot-Gewinner stehen nun vor einer schwierigen Entscheidung. Sie können wählen, ob sie eine Einmalzahlung von 410,3 Millionen Dollar vor Steuern erhalten möchten oder sich für jährliche Zahlungen über 30 Jahre in Höhe von insgesamt 893,5 Millionen Dollar entscheiden. Beide Optionen sind beeindruckend, doch Steuern werden einen großen Teil des Gewinns verschlingen.

+++ Lotto-Spieler räumt fast 10 Millionen Euro ab – doch bevor er den Gewinn annimmt, hat er eine irre Bitte +++

Neben den Jackpot-Gewinnern gab es laut der „New York Post“ landesweit über 9,9 Millionen Tickets, die kleinere Preise einbrachten. Auch diese Gewinne zeigen, warum Lotto so viele Menschen in den Bann zieht. Obwohl nur wenige die ganz großen Summen erreichen, gibt es immer wieder Teilnehmer, die zumindest früher oder später kleinere Beträge gewinnen.

Noch mehr News:

Die nächste Lotto-Ziehung findet am Montag statt, wobei der Jackpot „nur“ noch 20 Millionen Dollar beträgt – eine vergleichsweise kleine, aber dennoch verlockende Gewinnsumme. Lotto wird für Millionen Menschen weltweit nie seine Faszination verlieren. Ob es um rekordverdächtige Jackpots oder kleinere Preise geht, das Spielen bleibt für viele ein spannendes Glücksspiel.

Anmerkung der Redaktion: Glücksspiel Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen. Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.