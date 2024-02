Lotto: Frau erzählt Gatten von Jackpot-Gewinn – er greift sofort zu drastischer Maßnahme

Glückspilze, die im Lotto gewinnen, können die schönsten Geschichten erzählen – zumindest meistens. Als eine ältere Frau davon erfuhr, dass sie eine hohe Summe im Lotto gewonnen hatte, wollte sie das unbedingt ihrem Mann erzählen. Nachdem dieser aber vom Jackpot-Gewinn erfahren hatte, griff er sofort zu einer drastischen Maßnahme. Und das nach all den Jahren.

Lotto: Mann lässt alles stehen und liegen

Nach Informationen des „Mirror“ lenkte der 68-jährige Lkw-Fahrer Tony Hedley seinen Lkw auf den Standstreifen, als er einen Videoanruf von seiner 65-jährigen Frau Christine bekam. Dieser Anruf hatte es ganz schön in sich. Denn seine Frau hatte extra angerufen, um ihm zu sagen, dass die beiden 333.000 Pfund gewonnen hatten. Zuvor hatten sie gemeinsam je ein Los gekauft.

+++ Rentnerin gewinnt im Lotto – als sie das Geld abholen will, folgt der Schock +++

Der 68-jährige Großvater von vier Kindern konnte es gar nicht fassen und rief noch aus seinem LKW-Führerhaus seinen Arbeitgeber an. Er wollte seinem Boss unbedingt sagen, dass er am nächsten Tag nicht mehr kommen würde. Und am nächsten Tag auch nicht. Und überhaupt würde er nie wieder kommen. Nach 42 Jahren im Geschäft wollte der LKW-Fahrer Hedley endlich in den Ruhestand gehen.

Das planen die Lotto-Gewinner mit dem Geld

„Es war einfach surreal, es war als wäre mir die Last von den Schultern gefallen. Als ich den Anruf bei der Postleitzahlen-Lotterie beendet hatte, rief ich bei der Arbeit an und sagte: ‚Wenn ich zurückkomme, komme ich morgen nicht mehr und das ist meine letzte Schicht'“, erzählt Tony Hedley.

„Ich kam zurück zur Basis, gab den Anhänger ab und mein Manager sagte: ‚Du Glückspilz‘, schüttelte mir die Hand und wünschte mir alles Gute. Ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet und ich denke, es ist an der Zeit, dass ich eine Pause einlege. Als sie den Umschlag enthüllten, war es einfach surreal“, so Tony Hedley.

Mit dem Geld aus dem Jackpot will das Paar aus England jetzt das Badezimmer und ihren Garten renovieren. Außerdem wollen die beiden noch mit ihrer Familie nach Pitlochry in Schottland reisen.

Mit dem Lotto-Gewinn möchte das Paar nicht nur einige Heimwerkerarbeiten vornehmen, sondern auch seinen zwei Kindern und vier Enkelkindern sowie einem Urenkelkind helfen. „Wir sind nicht der Typ, der auf Kaufrausch geht, und wir verlangen nicht viel vom Leben“, erklärt Christine Hedley.