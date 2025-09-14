Lotto-Spieler wird zum Millionär und geht erst mal zu KFC – „Fühlte mich wie ein Filmstar“

Ein Mann aus Palmerston North entschloss sich am Sonntag, seinen Lottoschein zu überprüfen, nachdem er online gelesen hatte, dass das Gewinner-Ticket dort verkauft worden war. Er schrieb die Zahlen oben auf seinen Schein und verglich Linie für Linie die Ergebnisse – bis er plötzlich eine Gewinnlinie fand.

„Ich legte meinen Stift weg, trat zurück und nahm tief Luft, bevor ich alles noch einmal überprüfte“, beschrieb er den Moment der Erkenntnis. Dabei kontrollierte er penibel das Datum der Ziehung, die Ziehungsnummer und alle Lottozahlen, um sicherzugehen, dass er tatsächlich gewonnen hatte.

Ein denkwürdiger Lotto-Gewinn

Er rief seine Frau dazu und sagte: „Wie lange träumen wir schon davon, Lotto zu gewinnen – nun, wir haben es!“ Erst hielt sie es für einen Witz, doch als sie seinen ernsten Blick bemerkte, war ihr klar, dass sie eine Million Dollar gewonnen hatten.

+++ HIER wollen Kunden einfach nicht zu Lidl – jetzt ist es nicht mehr zu übersehen +++

Der Gewinner und seine Frau bleiben anonym, aber sie verrieten der neuseeländischen Seite „Stuff“, dass sie ihren Lottoschein immer im selben Laden kaufen. Der Mann erinnerte sich daran, wie er die Verkäuferin dort scherzhaft aufforderte: „Drucken Sie das Gewinnticket aus, damit Sie es zu Ihrer Trophäensammlung hinzufügen können.“ Kurz darauf wurde genau dieser Scherz Wirklichkeit.

+++ Penny-Kunden kaufen Tiefkühlspinat – sie hätten es besser lassen sollen +++

KFC und Lotto-Millionen

Als er seinen Gewinn im Laden einlöste, erlebte er einen besonderen Moment. „Die Leute bei Lotto riefen im Laden an, um mein Kommen anzukündigen, und als ich eintrat, fühlte ich mich wie ein Filmstar“, erzählte er später. Die Angestellten gratulierten ihm leise und schüttelten ihm voller Freude die Hand.

Nach der Gewinnabholung feierte der Mann mit etwas Bodenständigem, wie er „Stuff“ erklärte: „Ich gönnte mir ein Mittagessen bei KFC und dachte darüber nach, was wir mit dem Geld machen könnten.“ Der Hauptplan des Paares ist, zuerst ihre Hypothek abzubezahlen, um endlich ohne Schulden zu leben.

Der Gewinner blickt optimistisch, aber vorsichtig in die Zukunft. „Wir sind so dankbar für diesen Gewinn. Aber wir wollen sicherstellen, dass das Geld so lange wie möglich hält“, erklärte er. Daher werden er und seine Frau sich Zeit nehmen und professionelle Ratschläge einholen, bevor sie größere Entscheidungen treffen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.