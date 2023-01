Lotto: Paar sahnt Millionen-Gewinn ab – von jetzt auf gleich verliert der Mann alles

Eigentlich waren Laura und Kirk aus dem englischen Nottingham ein glückliches Paar – bis sie im Lotto gewonnen haben! In der „Nationalen Lotterie“ gewinnen sie insgesamt 3,6 Millionen Britische Pfund (mehr als 4 Millionen Euro). Das Geld soll über 30 Jahre lang monatlich ausgezahlt werden. Das sind über 11.000 Euro im Monat.

Doch nun will sie ihn plötzlich verlassen! Und das nicht einfach so: Das Geld will sie mitnehmen – und auch noch ihre beiden Hunde! Ist ihr der Gewinn zu Kopf gestiegen? Bisher hatte das Paar einen ganz bestimmten Deal: Kirk lässt Laura bei sich wohnen, sie muss sich nicht an der Miete für das Haus mit drei Schlafzimmern beteiligen. Dafür kauft sie wöchentlich Lottoscheine im Wert von knapp 30 Euro. Und mit genau so einem Lottoschein hat sie jetzt diesen Mega-Gewinn abgeräumt. Aber wem steht das Geld offiziell zu?

Lotto: Jetzt wird es ganz kurios!

Kurz nach dem Gewinn wurden beide mit dem Scheck gesehen. Es hieß, sie möchten mit dem Geld eine Geisterjäger-Firma gründen. Das klingt schon sehr kurios! Doch anderthalb Jahre später verlässt Laura ihren Kirk. Und da der Lottoschein von ihrem Bankkonto gezahlt wurde, besteht sie darauf, dass das Geld ihr gehört – auch wenn der Scheck auf beide ausgestellt war.

War er zu gutmütig? Als Laura damals ihren Job in einer Logistik-Firma verlor und ihr Haus verkaufte, nahm Kirk sie bei sich auf. „Wir waren ein Paar und haben mein Haus geteilt. Außerdem hatte ich keine Ahnung, dass ich gewinnen würde.“ Er wollte ihr sogar einen Heiratsantrag machen. Aber es gab bisher keinen schriftlichen Vertrag zwischen den beiden. Doch ihre Abmachung war eindeutig: Anstelle der Miete zahlt sie jede Woche ihre gemeinsamen Lottoscheine. Da findet er es nur fair, wenn das Geld auch geteilt wird.

