Lotto: Flughafen-Mitarbeiter knackt Jackpot – mit dem Gewinn hat er ausgerechnet DAS vor

Ein Flughafen-Mitarbeiter hat im Lotto gewonnen. Jetzt will er ausgerechnet DAS machen. (Symbolbild)

Das ist doch mal ein Plan eines Lotto-Gewinners aus England! Laut „The Sun“ hat der Mann jetzt etwas ganz Besonderes mit dem Geld vor.

Der Flughafenmitarbeiter will sich und seiner Frau mit dem Lotto-Geld einen schon lang gehegten Wunsch erfüllen. Es ist kein Zufall, dass der mit seinem Job zu tun hat.

Lotto-Gewinner will sich gönnen, was er täglich vor der Nase hat

Es ist ein Lotto-Gewinn, wie er im Buche steht. Der 47-jährige Brite Mark Plowright und seine Frau kaufen Rubbellose für 5 britische Pfund und werden mit diesem kleinen Einsatz zu Millionären.

Neben den Wünschen, die wohl viele Menschen habe -: Haus, Auto oder Whirlpool - will sich das Paar aber noch etwas gönnen, was Mark Plowright in seinem Arbeitsleben täglich vor sich hat.

Gewinner Mark Plowright betreut sonst selbst Millionäre in ihren Privatjets. (Symbolbild) Foto: picture alliance | Markus Mainka / CHROMORANGE

In seinem Job als Concierge am Flughafen Doncaster Sheffield in South Yorkshire ist der 47-Jährige ständig mit Privatjets und Luxusreisen konfrontiert. Mit dem Lotto-Gewinn wollen er und seine Frau auch etwas von der exquisiten Reiseluft schnuppern und sich Erste-Klasse-Flüge nach Fidschi und Barbados gönnen.

---------------

„Nachdem ich jeden Tag mit Luxusflugzeugen gearbeitet habe, habe ich immer davon geträumt, auf einem langen Flug First Class zu fliegen - und das werden wir tun, sobald es sicher ist", berichtet der Lotto-Gewinner gegenüber „The Sun“.

Mit dem Lotto-Gewinn steht dem finanziell nichts mehr im Wege. Bleibt zu hoffen, dass der Lotto-Millionär seinen Traum von den Luxusflugreisen bald umsetzen kann.

Mit Lotto-Rubbellosen gewinnt der Mann 1 Million britische Pfund. Foto: picture alliance / dpa | Caroline Seidel

