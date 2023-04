Lotto: Bitter! Mann wird von Freundin sitzen gelassen – bevor ihre Familie den Millionen-Jackpot knackt

Das Leben kann ganz schön unfair sein, zumindest, wenn man Daniel White heißt. Für den Waliser lief es im Jahr 2016 alles andere als glorreich, will man meinen. Nicht nur, dass er seine Freundin verlor, im Anschluss entging ihm auch gleich noch der große Lotto-Gewinn.

Die doppelte Schmach konnten seine Freunde nicht unkommentiert lassen. Statt Lotto-Millionen gab’s für Daniel Herzschmerz und Spott aus seinem Bekanntenkreis.

Lotto-Gewinn nach Beziehungsende

Zunächst klingt es wie der Anfang einer langen, glücklichen Beziehung. Daniel White und seine damalige Freundin Courtney Davis aus Wales lernten sich in der Schule kennen und lieben. Nach zwei Jahren dann der Schock – nachdem Courtney zum Studium nach Southampton gezogen war, meldete sie sich eines Tages via Textnachricht bei Daniel und beendete die Beziehung.

Das Ende ihrer Liebe hätte wohl charmanter vonstattengehen können, tangierte Daniel zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht übermäßig. Wie so oft, kann nicht jede Schul-Liebe auch automatisch für den Rest des Lebens halten. Bitter nur, wenn man im Nachgang erfährt, dass die Ex-Freundin plötzlich vermögend ist.

Familie teilt Millionen auf und macht Freund zum Gewinner

Weil Courtneys Schwester Stephanie Glück mit den Zahlen hatte, kassierte die ganze Familie mal eben satte 61 Millionen Pfund – umgerechnet knapp 70 Millionen Euro – ein. Und Daniel? Der ging natürlich leer aus, bekam bei so viel Kohle dann aber anscheinend doch ein wenig Herzschmerz.

Kein Wunder, immerhin wurde auch Stephanies Freund Steve am Mega-Gewinn beteiligt. 12 Millionen Pfund gingen alleine an ihn. Anscheinend hatten auch Daniels Freunde von dem Gewinn Wind bekommen, über ihre höhnischen Kommentare erfuhr er erst vom neuen Reichtum seiner Ex.

Heute sagt er gegenüber „The Sun“: „Ich freue mich für sie, aber natürlich habe ich das Gefühl, dass ich es auch hätte sein können.“ Wenn der große Geld-Gewinn auch ausblieb, so hat Daniel zumindest in der Liebe Glück gehabt. Der Waliser ist wieder in festen Händen und stolzer Hausbesitzer.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.