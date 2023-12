Lotto: Mann gewinnt Jackpot – kurz darauf wird er tot an den Strand gespült

Jeder der Lotto spielt, träumt davon, einen großen Gewinn abzuräumen. Selbst Leute, die kein Lotto spielen, malen sich beizeiten aus, was sie mit einem plötzlichen Geldsegen machen würden. Autos, Häuser, Yachten, Schmuck – dabei kommt einem vieles in den Sinn.

Gregory Jarvis aus Michigan (USA) hatte eher bodenständige Pläne mit seinem Lotto-Jackpot. Doch selbst das sollte ihm nicht vergönnt sein. Denn kurz nach seinem großen Gewinn wurde er tot an einem Privatstrand aufgefunden. Was ist da nur passiert? Wollte ihn jemand um seinen Jackpot bringen?

Lotto: Jackpot-Gewinner tot aufgefunden

Der 57-jährige Gregory Jarvis saß in seiner Stammkneipe „Blue Water Inn“, als er bei der Zahlenlotterie Keno 45.000 Dollar (rund 41.000 Euro) gewann. Er war überglücklich! Es hieß, er wolle mit dem Geld seine Familie in North Carolina besuchen. Als Gregory aber versuchte, sich den Lotto-Gewinn auszahlen zu lassen, gab es Schwierigkeiten, wie der „Mirror“ berichtet. Seine Sozialversicherungskarte, die man neben dem Ausweis im US-Bundesstaat Michigan benötigte, um sich einen höheren Gewinn auszahlen zu lassen, war wohl nicht mehr aktuell. Er beantragte eine neue Karte, um bald die 45.000 Dollar in Empfang nehmen zu können.

Doch nur ein paar Tage nach seinem glücklichen Händchen beim Lotto ist Gregory tot. Er wurde an einen Privatstrand an der Saginaw Bay angespült. Dabei hatte er den Gewinnschein sogar noch in der Tasche. Das ließ die Polizei stutzig werden und sie begannen zu ermitteln.

Was ist nur passiert?

Doch nach eingehenden Untersuchungen sowie einer Autopsie kam heraus, dass es sich wohl um einen Unfall handelte.

Der Polizeichef sagte dazu: „Wir gehen davon aus, dass er sein Boot festmachte, ausrutschte und fiel, sich den Kopf anschlug und dort im Wasser landete.“ Ein tragisches Ende für Lottospieler Gregory Jarvis!