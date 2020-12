Lotto: Teenager (17) knackt Jackpot! Was sie dann mit dem Geld macht, ist einmalig

Edinburg. Jackpot!

Ein Lotto-Gewinn ist der Inbegriff des völlig unerwarteten und absoluten Glücksgefühls. Wer hat nicht mal mit einem anderen darüber gesprochen, was man alles machen würde, wenn man im Lotto gewinnen würde. Umso spektakulärer, wenn man schon im Jugendalter mächtig abräumt.

Genau DAS ist Jane Park aus Edinburgh (Schottland) passiert. Im Alter von 17 Jahren hat sie den Millionenjackpot geknackt, ist so zur jüngsten Lotto-Siegerin Großbritanniens geworden. Doch Geld allein macht nicht immer glücklich...

Lotto: Jugendliche wird Millionärin – doch ihr Leben wird nicht besser

2013 wurde Jane über Nacht zur Millionärin. Teure Autos, Urlaube und Schönheitsoperationen – natürlich öffneten sich für Jane plötzlich Türen zu einem luxuriösen Lifestyle, den sich die damalige Verwaltungs-Aushilfe niemals hätte vorstellen können. Seitdem hat sich das Leben der heute 25-Jährigen krass verändert – und nicht nur zum Besseren.

Doch ihr altes Leben gemeinsam mit ihrer Mutter in einer Zwei-Schlafzimmer-Wohnung in Edinburgh bezeichnet sie rückblickend als „einfacher“: „Ich dachte, es würde mein Leben zehnmal besser machen, aber es hat es zehnmal schlechter gemacht.“ Denn einen ganz bestimmten Traum konnte das Geld Jane bisher noch nicht erfüllen – was sie zu einer verrückten Entscheidung gebracht hat.

Jane wünscht sich Familie und Kinder

Das „Märchen“, wie sie es selbst nennt, von „Ehemann, Kindern und einem netten Zuhause“, hat sich für Jane bisher noch nicht erfüllt. Seit ihrem Lotto-Gewinn sei sie sich niemals sicher, ob Männer sich nur für ihr Geld oder für sie als Mensch interessieren, so der „Mirror“.

-----------------------------

Infos zum Lotto-Spiel:

Das Wort Lotto stammt aus dem italienischen und französischen und bedeutet Anteil „Anteil“, „Los“, „Schicksal“ und „Glücksspiel“

Im deutschen Kaiserreich gab es viele Landeslotterien

Anfang des 20. Jahrhundert wurden, um die Konkurrenz zu vermindern, die Lotterien zu mehreren Anbietern zusammengefasst

Lotto-Zahlen werden in den letzten Jahren vermehrt übers Internet getippt

Jedes Land hat ein anderes Ziehsystem, bei uns spielt man 6 aus 49, plus 1 aus 10

-----------------------------

In ihrer Verzweiflung bot die junge Frau schließlich potentiellen Partnern ein Jahresgehalt von umgerechnet rund 66.000 Euro an, um mit ihr auszugehen – obwohl sie damit vermutlich erst recht Männer mit eher finanziellem Interesse anlocken würde.

Zweite Million im Jahr 2020?

Immerhin ist Jane nicht der klassische Fehler unterlaufen, den Lotto-Gewinn unüberlegt zu verprassen und am Ende in eine finanzielle Notlage abzurutschen. Ganz im Gegenteil: Ende 2020 könnte sie sogar eine weitere Millionen auf dem Konto haben, wie die „Sun“ berichtet.

Auf der Online-Plattform „OnlyFans“ verkauft Jane freizügige Bilder von sich, seitdem sie sich von ihren Lotto-Gewinn unter anderem die Brüste hat vergrößern lassen. Die monatliche Mitgliedschaft kostet ihre Fans rund 33 Euro, ein Oben-Ohne-Bild 55 Euro.

-------------

„Das Geld kommt schneller rein als sie es ausgeben kann“, erzählte eine Quelle der „Sun“. Ob Jane allerdings in dieser Zielgruppe ihren loyalen und familientauglichen Traumprinzen findet, darf bezweifelt werden. (at)

>> Anmerkung der Redaktion<<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.