Die meisten Menschen spielen ihr Leben lang Lotto, ohne einmal den großen Gewinn abzuräumen. Paul Little dagegen knackte den Jackpot, hätte ihn durch eine Schusseligkeit jedoch beinahe nie gesehen.

Denn: Der Lotto-Spieler ließ sein Los versehentlich auf der Laden-Theke liegen. Was dann folgte, ist kaum zu glauben. Eine völlig verrückte Verkettung von Zufällen und Unmöglichkeiten brachte dem Unglücksraben doch noch seinen Millionen-Gewinn ein – und die Verkäuferin vor Gericht!

Lotto: Jackpot-Gewinner muss um Millionen bangen

Am Ende dürfte Paul Little gar nicht mehr wissen, bei wem er sich alles zu bedanken hat. Einem ehrlichen Finder, einer dämlichen Kassiererin und ihrem Komplizen, der Lotto-Gesellschaft – und einer höheren Gewalt. „Es ist unglaublich. Ein Haufen Dinge mussten passieren, damit ich hier heute stehen kann“, sagte der Amerikaner bei der Gewinnausschüttung.

Aber der Reihe nach: Am 17. Januar kaufte der Mann aus Lakeville, Massachusetts in einem Kiosk in seiner Heimatstadt einen Lottoschein zusammen mit einer Tüte Chips. Den Snack nahm er mit, das Los ließ er liegen. Die Verkäuferin bemerkte das nicht, händigte den Schein deshalb versehentlich dem nächsten Kunden aus. Als der den Irrtum bemerkte, war er ehrlich genug, das Los zurückzubringen. Schon das ist alles andere als selbstverständlich.

Irre Zufälle bringen Lotto-Jackpot zuum Gewinner

Wer hier schon von Glück spricht, kennt den Rest der Geschichte nicht. Mit der festen Überzeugung, Paul Little seinen Schein bei nächster Gelegenheit auszuhändigen, sah die Verkäuferin im Fernsehen den Volltreffer. Das Los war plötzlich 3 Millionen Dollar wert! Und schon wendete sich das Blatt. Die Kiosk-Mitarbeiterin heckte einen Plan aus, wie sie selbst an den Jackpot kommt.

Mit einem Komplizen, einem Kiosk-Arbeitskollegen, fuhr sie zur Geschäftsstelle der Lotterie und behauptete, die Gewinnerin zu sein. Dort wurde man schnell stutzig, denn der Schein war aus unerfindlichen Gründen angekokelt und eingerissen. Als die beiden Abholer dann auch noch in der Lobby der Lotterie (!!) anfingen zu streiten, wer wieviel vom Gewinn bekommt, wurden Untersuchungen eingeleitet. Die Überwachungskamera des Geschäfts überführte sie schließlich der Lüge.

Doch der eigentliche Gewinner war noch immer unbekannt. Denn auch Little selbst wusste bis dahin gar nicht, was ihm zu entgehen droht. Deshalb startete die Lotterie eine Flyer-Aktion in Lakeville. Der Dieselmechaniker wurde darauf aufmerksam, meldete sich und bekam nun – sechs Monate nach der Auslosung – seinen Millionen-Gewinn. Die Verkäuferin bekam dagegen nur Ärger. Sie muss sich vor Gericht verantworten.