Lotto-Spielerin erhält früh morgens einen Anruf – und ist geschockt

Diesen Anruf wird Helen wohl nie vergessen. Neulich klingelte früh morgens bei ihr zuhause das Telefon. Die Lotto-Spielerin hätte im Traum nicht daran gedacht, wer an der anderen Leitung sein könnte.

Wer würde früh am Morgen anrufen? Diese Frage stellte Helen sich, als plötzlich um 8.30 Uhr das Telefon klingelte. Als sie den Hörer abhob, meldete sich Andi Peters. Der TV-Moderator hat an Wochentagen regelmäßig seinen großen Auftritt in der beliebten Sendung „Lorraine“ von TV-Star Lorraine Kelly.

Lotto-Spielerin wird überrascht

Andi Peters moderiert dabei das Segment „Wake Up A Winner“ (Wecke einen Gewinner). In diesem Fall weckte Andi Peters die zweifache Mutter Helen. Als diese ans Telefon ging und von der Nachricht erfuhr, fiel sie vom Glauben ab. Der Preis: 10.000 Pfund (ca. 11.700 Euro).

Besonders rührend wurde es, als Helen verriet, was sie mit dem Lotto-Gewinn machen wird. „Das geht an meine beiden Töchter. Sie haben beide in diesem Monat Geburtstag, und die ältere geht bereits zur Universität. Die können das Geld gut gebauchen.“

„Wirst du keinen Penny für dich behalten?“, fragte Moderator Andi Peters. Helens Antwort: „Naja, vielleicht unternehmen meine beiden Töchter, mein Ehemann und ich eine schöne Reise gemeinsam. Wir haben Familie in New York. Vielleicht können wir noch mal dorthin fliegen.“

Lotto-Gewinner reagieren nicht immer freundlich

In anderen Shows war Andi Peters auch persönlich vor Ort und überraschte die glücklichen Lotto-Gewinner an deren eigener Haustür – was nicht immer rund lief. So schlug ein Gewinner umgehend die Haustür zu, als Andi Peters sich vorstellen wollte. Offenbar war dem Gewinner nicht bewusst, aus welchem Grund Andi Peters dort erschienen war. Und ein anderer Gewinner öffnete die Tür halbnackt, was bei vielen TV-Zuschauern für großes Gelächter sorgte. Doch Andi Peters stellte gleichzeitig klar, dass die meisten Lotto-Gewinner ihn mit offenen Armen empfangen würden.