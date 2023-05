Lotto: Mann knackt den Jackpot – was er mit dem Geld vorhat, ist einfach nur traurig

Wer im Lotto gewinnt, der kann sich in der Regel vor Freude kaum halten. Wenn man die Gewinnsumme dann erfahren hat, rasen einem direkt tausende von Gedanken durch den Kopf, was man mit dem Geld anstellen kann.

Teure Autos, Uhren, Häuser oder luxuriöse Urlaube sind auf der Liste der Möglichkeiten bei den Gewinnern in der Regel ganz weit oben. So auch bei Dortmunds bekanntestem Lotto-Millionär „Chico“, der nicht nur im wahren Leben, sondern auch auf Social Media kürzlich die Million knackte. Ein Glückspilz aus Großbritannien traf vor kurzem dagegen eine tragische Entscheidung, sein Geld zu reinvestieren.

Lotto: Vater musste schweren Schicksalsschlag erleiden

Adam Scaife konnte sein Glück kaum fassen, als er vor wenigen Monaten den Jackpot knackte und 35.000 Pfund (umgerechnet 40.230 Eur0) sein Eigen nennen durfte. Möglichkeiten gab es für den zweifachen Familienvater aus der britischen Stadt Hull wie Sand am Meer, sein gewonnenes Geld unter die Leute zu bringen.

Doch hinter dem Siegerlächeln des 48-Jährigen verbarg sich ein schwerer Schicksalsschlag. Denn vor sechs Jahren starb sein Sohn Adam mit gerade einmal vier Tagen infolge einer Frühgeburt, berichtet er gegenüber „Mirror“. „Die Zwillinge wurden dreieinhalb Monate zu früh geboren, und Adam verstarb nach vier Tagen. Wir wollten einen besonderen Ort haben, und wir haben ein bisschen für eine Gedenkstätte gespart, aber es ist im Moment wirklich schwer, seine Ersparnisse zu behalten.“

Noch mehr News:

Trotz seiner Ersparnisse war es Scaife über viele Jahre hinweg unmöglich gewesen, einen Grabstein für seinen verstorbenen Sohn zu finanzieren. Der Lotto-Gewinn sollte das über Nacht ändern.

Mann erfüllt sich Lebenstraum

Der Gewinn soll aber auch der restlichen Familie zugute kommen. So plant der Zweifach-Vater gemeinsam mit seiner Frau und den Kindern nach Florida zu verreisen. „Wir konnten uns keinen Urlaub leisten, weil unser Lohn für alles draufgeht. Ich würde gerne mit meinen Kindern nach Florida fahren, sie waren noch nie wirklich irgendwo, sie waren zwar schon am Meer, aber sie waren noch nie an einem besonderen Ort. Es geht nicht nur um die Kinder, ich würde auch gerne nach (Disneyland, Anm. d. Red.) fahren“, erklärte er gegenüber dem „Mirror“.

Außerdem will sich der 48-Jährige einen kleinen Lebenstraum erfüllen. Denn eines Tages will Adam Scaife eine Farm leiten. Dafür hat er von dem Lotto-Gewinn bereits ein Hektar Land, zwei 40-Fuß-Container und ein paar Kleinigkeiten für den zukünftigen Bauernhof gekauft, der den Namen „Eden’s Farm“ erhalten soll.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.