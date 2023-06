Lotto: Paar knackt Millionen-Jackpot – dann kommt es zum großen Drama

„Ach, wie schön wäre mein Leben doch nur, wenn ich keine Geldnöte mehr hätte.“ Dieser Gedanke ist für die meisten Menschen der Grund, warum sie mit dem Lotto-Spielen anfangen. Wirklich gewinnen tun nur die wenigsten. Doch ein Paar aus Wales schaffte das fast Unmögliche.

Wie so viele Menschen dachten Mark Francis und seine Verlobte Helen, dass sie von nun an sorgenfrei seien. Doch kurz nach dem Lotto-Gewinn wurde das Paar wieder in die grausame Realität zurückgeholt. Ein schwerer Schicksalsschlag stellte die beiden Waliser auf eine schwere Probe.

Lotto-Gewinner ganz aus dem Häuschen

Es war ein Tag wie jeder andere auch. Mark Francis saß auf seiner Couch, schauten ein bisschen Fernsehen und scrollte nebenbei seine E-Mails durch. Doch plötzlich traute der im Januar 2022 49-Jährige seinen Augen nicht, als er eine Nachricht von der Lotterie las. Die „Sun“ berichtete zuerst von der unglaublichen Lotto-Geschichte.

Darin stand, dass der Lieferfahrer aus Swansea (Wales) über Nacht zum Millionär wurde. Er war glücklicher Gewinner im Lotto und hatte den 1-Millionen-Pfund-Jackpot geknackt. Als er ungläubig bei der Lotteriegesellschaft anrief, bestätigte der Mitarbeiter die freudige Nachricht: „Ja, Herr Francis, Sie sind Millionär.“

Sofort wählte er die Nummer seiner Verlobten, die als Pflegerin gerade eine Kundin hatte und ihren Liebsten schon abwimmeln wollte. Doch dieser konnte nicht warten und musste die glückliche Nachrichtig sofort mitteilen. Die Freude war auf beiden Seiten groß, allerdings leider nur von kurzer Dauer. Denn eine schreckliche Diagnose warf einen Schatten auf den Lotto-Gewinn.

Nach Lotto-Gewinn folgt der Schlag

Helen bekam kurze Zeit später bei einer Routineuntersuchung von den Ärzten gesagt, dass sie Brustkrebs habe. „Nach dem Hochgefühl des Gewinns war es ein gewaltiger Schlag“, erzählte sie „Wales Online“. Glücklicherweise wurde der Tumor frühzeitig entdeckt, sodass Helen sofort in Behandlung gehen konnte. Die Frau besiegte den Krebs und freute sich auf ihre zweite Chance im Leben – mit ihrem Verlobten und einer Million Dollar.

Noch mehr News:

Als erstes stand die Hochzeit auf dem Plan. Eine Heirat, die sie unabhängig vom Budget so gestalten konnten, wie sie es sich wünschten. Mark und Helen konnten sich zudem ein Haus kaufen, zu allen Spielen der walisischen Six Nations reisen und nach ihrem Gewinn ihr Auto aufrüsten. Arbeiten gingen sie laut „Sun“ weiterhin, allerdings nicht mehr mit dem Druck, dass sie nicht wissen, wie sie sonst ihre Rechnungen zahlen sollen.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.