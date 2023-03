Lotto-Spielerin knackt Jackpot – sofort reagiert sie eiskalt

Des einen Freud‘ ist des anderen Leid‘ – das musste ein Mann Thailand am eigenen Leib erfahren, als seine Frau plötzlich den Lotto-Jackpot gewann.

Denn obwohl das Paar 20 Jahre verheiratet war, zögerte die Lotto-Spielerin keine Sekunde und leitete sofort Schritte ein, um den Gewinn für sich alleine zu haben.

Lotto: Frau knackt Jackpot und trifft herzlose Entscheidung

Wie die britische „Sun“ berichtet, knackte die 43-jährige Chaweewan kürzlich einen großen Lotto-Jackpot in Höhe von 12 Millionen thailändischen Baht (etwa 323.000 Euro) und beschloss offenbar sehr schnell, dass ihr langjähriger Ehemann nichts davon abbekommen sollte.

So wurde der 47-jährige Narin, der in Südkorea arbeitet und seiner Familie regelmäßig Geld schickt, kurzerhand am Telefon von seiner Ehefrau verlassen – ohne, dass er je einen Grund dafür erfuhr.

Lotto: Rechtsstreit um großen Gewinn

Die Töchter des Ehepaares erzählten Narin von dem Gewinn der Mutter, der daraufhin Anfang März nach Hause zurück kehrte – nur um festzustellen, dass Chaweewann schon einen anderen Mann geheiratet hatte.

„Ich bin enttäuscht und schockiert. Ich hätte nicht gedacht, dass meine Frau mir das antun würde, nachdem wir 20 Jahre verheiratet sind“, so Narin laut der „Sun“. Der Verlassene möchte nun „Gerechtigkeit und das Geld“, das er verdiene. Zwar gibt es zur Eheschließung von Narin und Chaweewann keine Heiratsurkunde, der Anwalt des 47-Jährigen geht dennoch davon aus, dass ihm die Hälfte des Gewinns zustehe – schließlich könnten Familienmitglieder die langfristige Beziehung bestätigen.

Mehr Themen:

Während Narin nun also seine Ex-Frau wegen der Hälfte des Lotto-Gewinns verklagt, hat diese wiederum selbst Klage wegen Verleumdung gegen ihn eingereicht. Hier bestätigt sich wohl auch: Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte – in dem Fall der Rechtsbeistand der beiden, der ordentlich verdienen dürfte.