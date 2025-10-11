Lotto-Spieler knackt 120-Millionen-Jackpot – irre, wie viel Zinsen ihm pro Tag winken

120 Millionen Euro im Lotto gewonnen! Ein Berliner knackte den Eurojackpot und ließ sich zwei Wochen Zeit, bevor er sich meldete.

Was er plant und welche Ratschläge die Lotto-Gesellschaft gibt, erfährst du hier.

Lotto-Gewinner aus Berlin bricht den Jackpot

Der Eurojackpot ist geknackt! Ein Berliner Mann hat 120 Millionen Euro gewonnen – eine der höchsten Summen in der Lotto-Geschichte. Zwei Wochen ließ sich der Gewinner Zeit, bevor er sich bei der Lotto-Gesellschaft meldete. Nach Angaben sei der Mann zwischen 30 und 60 Jahre alt, wohnhaft in Charlottenburg-Wilmersdorf.

„Er hat sich Zeit gelassen, weil er den Gewinn erst mal sacken lassen wollte. Er musste sich wohl sammeln,“ erklärte der Sprecher der Berliner Lotto-Gesellschaft. Am Dienstag erschien der Mann mit dem gültigen Lottoschein persönlich am Sitz der Lotto-Gesellschaft in Berlin. Der Gewinn wird nächste Woche ausgezahlt.

Lotto-Jackpot: Was passiert mit dem Geld?

Der glückliche Gewinner hat sich bedeckt gehalten. „Er wirkte nicht so, als ob er sein Leben stark ändern möchte,“ so der Sprecher weiter. Die Berliner Lotto-Gesellschaft rät grundsätzlich: „Bleiben Sie in den gewohnten Strukturen!“ Gewinner sollten erst mit engsten Vertrauten über die Summe sprechen und keine vorschnellen Entscheidungen treffen.

Versteuern muss der Berliner seinen Lotto-Gewinn nicht. Doch die Zinsen sorgen für Summen, die einem den Atem rauben: Bei einem Zinssatz von zwei Prozent sind dies täglich über 6.500 Euro. Die Lotto-Gesellschaft betont jedoch, wie wichtig präzise Planung nach einem solchen Gewinn ist, um den Umgang mit der Riesensumme zu meistern.

Mit einem Einsatz von nur 19 Euro knackte der Gewinner die richtigen Zahlen: 7, 18, 31, 32, 33 sowie Eurozahlen 10 und 11. Solche Summen wurden erst viermal in Deutschland ausgezahlt. Die Gewinnchance liegt bei 1 zu 140 Millionen. Der Sprecher der Lotto-Gesellschaft resümierte erleichtert: „Es bewahrheitet sich immer wieder, dass große Summen zu 99 Prozent abgeholt werden.“ (mit dpa)