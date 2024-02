Lotto: Paar knackt Jackpot – danach kommt etwas raus, womit die beiden nie gerechnet hätten

Wie viele Menschen versuchen immer wieder ihr Glück beim Lottospielen und werden hunderte Male enttäuscht! Ganz die Hoffnung auf den großen Jackpot will man nicht aufgeben und investiert wieder Geld, doch der Glaube daran schwindet mit jeder Enttäuschung.

So passiert es nicht selten, dass ein Schein schonmal in Vergessenheit gerät und erst nach Monaten plötzlich wieder rausgekramt wird. So erging es auch einem Paar aus Kanada. Durch Zufall hielten die beiden auf einmal wieder ein altes Rubbellos in der Hand, das einen ungeheuren Wert hatte – dachten sie zumindest.

Lotto: Irrer Zufallsfund

Dan und Cerise Lewis räumen gerade das Schlafzimmer auf, als sie eine Kiste voller Krimskrams finden, die noch von Weihnachten übergeblieben ist. Darin finden sie ein Clue-Rubbelspiel für zwei Personen. Kurzerhand entscheiden sich die zwei, eine Runde zu spielen.

„Wir sind das Spiel durchgegangen und es gibt Symbole, die dir die Waffe, den Raum und den Verdächtigen sagen, genau wie im Brettspiel. Wir kommen zum Ende des Spiels, und es enthüllt, wer der Mörder war, und sie sagt: ‚Ich habe alle drei dieser Symbole‘“, erklärt Dan Lewis gegenüber „Prince Georde Citizen. Er habe es erst nicht glauben können, denn die drei Symbole würden einen Preis von 100.000 Dollar bedeuten.

Traum platzt gleich doppelt

Das Paar lag sich zunächst in den Armen vor Freude, doch als sie das Rubbellos näher betrachteten fiel ihnen ein kleines, aber entscheidendes Detail auf. Als die Frau das Ticket in der App der Lottery überprüfen ließ, wurde ihr klargemacht, dass der Schein um fünf Tage abgelaufen war. Alles Bitten und Betteln um eine Schonfrist sei an der Lottery abgeprallt. Damit zerplatzen die Träume des Paares vom großen Geldregen wieder.

„Als wir zum ersten Mal sahen, dass wir 100.000 Dollar gewonnen haben, dachten wir: Wow, das wird sich um all unsere Probleme kümmern! Wir werden keine Schulden mehr haben, dies und das, und dann waren wir natürlich ein paar Minuten später am Boden zerstört, als wir feststellten, dass wir absolut nichts gewonnen haben.“

Im Nachgang wurde es jedoch noch dramatischer. Denn die ganze Aufregung war von Anfang an umsonst. Wie die Lottery gegenüber „Prince George Citizen“ bestätigte, sei das Rubbellos vollkommen wertlos gewesen, selbst wenn es noch gültig gewesen wäre. Der Hauptpreis in Höhe von 100.000 US-Dollar sei bereits im August 2021 an einen anderen Spieler ausgeschüttet worden.