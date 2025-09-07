Lotto-Spielerin tippt immer wieder die gleichen Zahlen – nach 30 Jahren bekommt sie die Nachricht

Eine Frau aus Berlin hat nach fast 30 Jahren Lotto-Spielen einen Millionenbetrag gewonnen. Seit 1996 tippte sie jede Woche dieselben Zahlen.

Am vergangenen Wochenende traf sie mit ihrer gewählten Zahlengruppe ins Schwarze. Ausdauer und Glück führten sie zu einem Gewinn, der ihr Leben verändern könnte.

Lotto-Gewinn: 4,4 Millionen für Berlinerin

Die Berlinerin aus Schöneberg gewann 4,4 Millionen Euro, wie ein Sprecher von Lotto Berlin bestätigte. Vergangenes Wochenende brachte ihr der Lotto-Jackpot das große Glück. Dieser Gewinn war die höchste Summe im Jahr 2023, wie die „Berliner Zeitung“ berichtete. Zuvor gab es sechs weitere Gewinne, die höher als eine Million Euro waren.

Die Frau, die zwischen 50 und 60 Jahre alt ist, hatte seit 1996 ein Abo für das Lotto-Spiel am Samstag. Dabei setzte sie immer auf dieselben sechs Zahlen: 5, 11, 13, 39, 42 und 48. Durch diese Konstanz knackte sie nun den Jackpot.

Post statt Anruf: So informiert Lotto

Die Gewinnerin wird per Brief benachrichtigt. „Wir rufen nie an, wir geben Bescheid per Post“, erklärte der Sprecher von Lotto Berlin. Sobald sie den Brief erhält, kann sie Kontakt aufnehmen und alle weiteren Schritte klären. Lotto-Gewinner erhalten hier spezielle Unterstützung.

„Gewinner hoher Summen könnten sich dann Rat holen, wie sie sich verhalten sollen“, ergänzte der Sprecher. Die Beratung übernimmt ein Kollege, der seit 30 Jahren Erfahrung mit Lotto-Gewinnern hat. Manche kommen nur für einen kurzen Austausch, andere suchen mehrfach Rat zur sinnvollen Verwendung ihres Gewinns.

Mit einem der größten Lotto-Gewinne dieses Jahres reiht sich die Berlinerin in eine exklusive Gruppe ein. Jahrzehntelang setzte sie auf dieselben Zahlen, und ihr Durchhaltevermögen zahlte sich schließlich aus (mit dpa/bb).

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.