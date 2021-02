Lotto: Kurioser Irrtum macht Frau zur zweifachen Gewinnerin – „Ist schon der Hammer“

Kulmbach. Doppeltes Glück für eine Lotto-Spielerin aus dem Raum Kulmbach (Bayern)!

Nur einem Irrtum ist es zu verdanken, dass die 53-jährige Gewinnerin gleich zweimal bei der selben Lotto-Ziehung abräumte.

Lotto: Frau räumt wegen Irrtum doppelte Summe ab

Lange hatten die Betreiber gerätselt, was es mit de anonymen Spielteilnahme und den beiden kuriosen Spiel 77-Gewinnen aus der Ziehung vom 16. Januar auf sich hatte. Jetzt steht die Gewinnerin fest.

Die 53-Jährige hatte ihren Lotto-Mehrwochenschein für die besagte Ziehung überlappend und deshalb zu früh abgegeben – inklusive Teilnahme an den Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6. Somit galt der Schein gleich doppelt für ein und denselben Samstag.

+++ Lotto: Mann verzockt Geld beim Glücksspiel – als er DAS erfährt, wird er fuchsteufelswild +++

Ein erfreulicher Irrtum, denn so hatte sie mit einer einzigen Losnummer doppelt im Spiel 77 teilgenommen und hat deshalb auch zweimal satte 77.777 Euro abgeräumt.

Gewinnerin hat erst zweimal im Leben Lotto gespielt!

Besonders irre: Der Lottoschein war erst der zweite, denn die Oberfränkin in ihrem ganzen Leben gespielt hat! „Als Lotto-Anfängerin gleich beim zweiten Mal über 155.000 Euro zu gewinnen ist schon der Hammer“, so die 53-Jährige. „Und dann auch noch mein Dusel mit der irrtümlich doppelten Spielteilnahme. Aber der frühe Vogel frisst den Wurm, was sich in meinem Fall definitiv gelohnt hat.“

Zunächst hat die Gewinnerin noch keine konkreten Pläne, was sie mit dem Geld anfangen soll. Aber die Freude über die baldige Finanzspritze für sie, ihren Ehemann und die gemeinsame Tochter ist natürlich riesig. (at)

>> Anmerkung der Redaktion<<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.