Lotto: Inkasso-Brief wegen Glücksspiel-Kosten? Vorsicht vor DIESER dreisten Betrugsmasche

Wer träumt nicht von den Lotto-Millionen? So viel Geld haben die größten Lotto-Glückspilze in Deutschland gewonnen.

Achtung! Die Verbraucherzentrale NRW warnt derzeit vor einer fiesen Betrugsmasche, auf die vor allem Stamm-Lotto-Spieler hereinfallen könnten.

In einem vermeintlichen Inkasso-Brief werden die Empfänger dazu aufgefordert, eine Rechnung in Höhe von mehreren Hundert Euro für ein angebliches Glücksspiel-Abo zu begleichen. Doch das hat rein gar nichts mit dem offiziellen Lotto-Spiel zu tun.

Lotto: Fake-Inkassounternehmen droht mit Pfändungen, Schufa-Einträgen und mehr

Das vermeintliche Inkassounternehmen „PRO COLLECT AG” mit Sitz in Köln versendet aktuell unzählige Briefe, in denen in Form eines SEPA-Lastschriftmandates ein Betrag in Höhe von 272 Euro für ein Glücksspiel-Abo eingefordert wird. Sollte der Empfänger dieser Bitte nicht nachkommen, droht das Unternehmen mit Zwangsvollstreckungen, Pfändungen sowie Schufa-Einträgen.

Ein vermeintliche Inkassounternehmen verschickt derzeit zahlreiche Briefe im Bezug auf ein angebliches Glücksspiel-Abo. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Panthermedia, IMAGO / blickwinkel

Ganz schön harte Worte, die in vielen Menschen Panik auslösen und sie dazu verleiten, der Aufforderung nachzukommen. Doch vor genau diesem Verhalten warnt nun die Verbraucherzentrale NRW: „Wer ein falsches Inkassoschreiben erhält, sollte darauf keinesfalls reagieren, sondern Anzeige bei der Polizei erstatten.”

Inkassoschreiben sollten in der Regel immer gründlich geprüft werden, da auch bei einem tatsächlichen Zahlungsverzug viel zu hohe Forderungen gefordert werden können.

Lotto: An diesen Merkmalen erkennst du Betrüger, die sich als Inkassobüro ausgeben

Laut Verbraucherzentrale erkennt man ein offizielles Inkassobüro daran, dass es bei der zuständigen Aufsichtsbehörde registriert ist. Dies könne jeder kostenlos im Rechtsdienstleistungsregister überprüfen.

Rechtschreibfehler, ausländische Kontodaten, fehlende Pflichtangaben sowie die Androhung von weitreichenden Konsequenzen, die die Betroffenen verunsichern sollen, deuten meist auf einen Betrug hin.

Ein seriöses Inkassounternehmen hingegen setzt auf Transparenz und angemessene Fristen zum Ausgleich der Forderung.

