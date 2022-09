Lotto: Mann gewinnt 3 Millionen – und muss jetzt mit den bitteren Konsequenzen leben

Einmal im Lotto einen Millionen-Gewinn einheimsen, wovon viele Tipper nur träumen können, hat ein Mann nur geschafft.

Doch sein Lotto-Gewinn brachte neben dem vielen Geld auch negative Folgen mit sich. An diesen negativen Folgen trägt der Mann aber zumindest eine Teilschuld.

Lotto: Mann räumt ordentlich ab

Vor etwas mehr als einer Woche sagte ein Mann aus Indien den Medien, dass er umgerechnet etwa drei Millionen Euro beim Lotto gewonnen habe. Er zeigte sich überglücklich und gab an, dass das Geld das Leben seiner Familie nachhaltig verändern werde.

Mittlerweile bereut der Inder allerdings, dass er mit der Nachricht an die Öffentlichkeit gegangen ist. Denn nun lernt er auch die negativen Folgen des plötzlichen Reichtums kennen. In einem Video auf Twitter sagt er, dass sich sein Alltag zum Schlechten verändert hat.

Mann unterläuft nach Lotto-Gewinn Fehler

„Mit jedem Tag, der vergeht, verschlechtert sich meine Lage. Ich kann mich nicht mehr aus dem Haus trauen (da die Leute mich überall erkennen können, auch wenn ich eine Maske trage). Um nicht aufzufallen, muss ich von Ort zu Ort ziehen und zwischen den Häusern meiner Verwandten hin- und herpendeln. Ständig kommen Leute nach Hause und bitten um Hilfe und finanzielle Unterstützung. Aber ich selbst habe das Preisgeld nicht und niemand will mir glauben“, klagt er in dem Video.

„Ich bin in einer Situation, in der ich mein eigenes Haus nicht mehr betreten kann. Sogar meine Nachbarn sind wütend, weil Menschenmassen zu meinem Haus strömen“, sagt er in dem Clip.

In Anbetracht der übermäßigen und beispiellosen Aufmerksamkeit, die ihm in der letzten Woche zuteil wurde, sagte der Inder, dass es viel friedlicher gewesen wäre, wenn er den dritten Platz oder so gewonnen hätte, anstatt den Hauptpreis.

>> Anmerkung der Redaktion

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.