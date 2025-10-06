Außer Kontrolle! Lotto-Millionär feiert 3 Monate Party – plötzlich Notaufnahme

Wie würdest du auf die Nachricht über einen Millionengewinn reagieren? Während die einen Lottospieler es erst mal für sich behalten wollen, um keinerlei Missgunst in ihrem Umfeld zu sähen, gehen es andere Glückspilze dagegen feuchtfröhlich an.

So auch Adam Lopez, der im Sommer diesen Jahres beim Lotto-Spiel in Großbritannien das große Los zog. Den satten Gewinn wollte der frischgebackene Millionär im großen Stil feiern. Doch das brachte ihn wenige Monate später ins Krankenhaus.

Lotto-Millionär im Schock

„Als ich die eine Million Pfund las, wusste ich gar nicht, was ich damit anfangen soll”, erzählt Lopez bei „BBC„. Der Bauarbeiter hatte gerade mal noch umgerechnet 14 Euro auf seinem Konto, als er das Los im nächsten Kiosk kaufte. „Ich schob das Los erst einmal nur ins Handschuhfach.”

Als er dann die Bestätigung für seinen Lotto-Gewinn von umgerechnet rund 1,1 Millionen Euro erhielt, konnte er es kaum fassen. Prompt kündigte Lopez seinen Job, hob das gesamte Geld ab und machte die Nacht zum Tag. Drei Monate lang feierte er eine Party nach der nächsten – bis seine Gesundheit der Eupohorie ein jähes Ende setzte.

Millionär landet mit Thrombose in Notaufnahme

Denn der viele Alkohol führte bei dem 39-Jährigen zu einer Thrombose in seinem Bein. Das Blutgerinnsel wanderte in seine Lunge und sorgte für eine beidseitige Lungenembolie, die ihn in die Notaufnahme des nächsten Krankenhauses beförderte. „Ich wusste, dass das, was ich tat, irgendwann zu Ende gehen würde. Beinahe wäre es auf die schlimmste Art und Weise zu Ende gegangen. Es war ein gewaltiger, gewaltiger Weckruf.”

Nach nicht mal einem halben Jahr muss sich der Brite nun die ersten Fehler eingestehen. So bereue Adam Lopez mittlerweile, seinen Job gekündigt zu haben. Deshalb wolle er sich, sobald er wieder fit ist, einen neuen Job suchen. Es soll laut den Ärzten mindestens noch ein halbes Jahr dauern, bis der Lotto-Millionär wieder ganz genesen ist.