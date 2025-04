Frau sahnt im Lotto ab – ihr Verlobter bekommt die Folgen als Erster zu spüren

Wenn man im Lotto gewinnt, ändert sich nicht nur das ganze Leben des Gewinners, sondern häufig auch das Leben der engsten Vertrauten. Auch für diese Frau änderte sich alles – jedoch mit schweren Folgen für ihren Verlobten.

Kurz nach der Corona-Pandemie wollte sich Alyssa Mosley etwas Gutes tun und kaufte sich einen Lottoschein, der ihr ganzes Leben verändern sollte. Wie groß ihr Gewinn war, hat die Lotto-Spielerin nie verraten, aber er reichte dafür, dass sie ihren Job kündigte. Wie „The Mirror“ berichtet, beschäftigt sich Alyssa jetzt in ihrem Alltag mit ihren Interessen und Hobbys.

Lotto-Gewinnerin löste ihre Verlobung auf

Aber der Lotto-Gewinn hatte auch einen großen Einfluss auf ihre persönlichen Beziehungen. Eigentlich wollte Alyssa mit ihrem Verlobten nach Las Vegas durchbrennen und dort heiraten. Aber nur drei Tage vor der Hochzeit löste Alyssa die Verlobung plötzlich auf.

Der unerwartete Lotto-Gewinn veranlasste die US-Amerikaner nämlich zum Nachdenken. Alyssa realisierte, dass eine Hochzeit und Heirat für sie nicht die richtige Entscheidung sein würden – zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt. Sie berichtet: „Ich glaube, dass ich als junge Frau, die sich selbst finanzieren kann, jetzt anders auf die Ehe und Heiraten blicke.“

Sie erklärt weiter: „Wissen Sie, manchmal heiraten wir, weil wir Stabilität wollen … Aber ich fühlte mich noch nicht bereit dazu, eine Familie zu gründen und sesshaft zu werden.“ Als die Lotto-Gewinnerin zu dieser Einsicht kam, beschloss sie, ihre Verlobung zu beenden, wie „The Mirror“ berichtet.

Alyssa teilt ihr Leben auf TikTok

Heutzutage zeigt Alyssa auf TikTok ihr Leben als Lotto-Gewinnerin. In einem Video hat sie auch ihre Geschichte und der Grund für das Ende ihrer Verlobung geteilt. Sie erklärt, dass sie als junge Frau, die gerade erst in ihren Zwanzigern ist, noch kein Bedürfnis hat, sesshaft zu werden. Zunächst möchte sie das Leben genießen, so wie es ihr gefällt.

Nachdem sie nach ihrem Lotto-Gewinn ihren Job kündigen konnte, konzentriert sich Alyssa auf Hobbys, für die sie früher kaum Zeit hatte. Sie verbringt ihre Zeit mit Malen, Stricken und damit, Klamotten anzufertigen – auch hat sie ihre alte Leidenschaft für das Cheerleading entdeckt. Beziehung und das Heiraten sind momentan keine Priorität für sie.

