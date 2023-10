Lotto-Gewinnerin kündigt sofort ihren Job – du ahnst nicht, als was sie jetzt arbeitet

Es gibt nicht viele Menschen, die so viel Glück im Leben haben und im Lotto gewinnen. Manche versuchen es jahrelang, andere hören direkt wieder auf. Eine Frau schaffte das und holte sich den Jackpot.

Was machen die meisten Lotto-Gewinner danach? Sie geben das ganze Geld direkt aus und genießen ihr Leben. Was hat die Frau gemacht? Sie kündigte ihren Job. Doch das war es noch nicht. Denn dadurch hat sie jetzt mehr Zeit, um ihrem großen Hobby nachzugehen.

Lotto-Gewinnerin kündigt sofort ihren Job

Mit viel Geld kann man sich natürlich direkt alles im Leben gönnen. Eine Frau aus Nottinghamshire in Großbritannien gewann in der „National Lottery Set for Life“. Sie erhält jetzt für den Rest ihres Lebens 10.000 Pfund (11.500 Euro) im Monat. Daraufhin hat sie ihre Stelle in einer Logistikfirma direkt aufgegeben.

Auch interessant: Rente: Regierung bereitet Inflationszahlung von 3.000 Euro vor – viele finden das unfair

Doch sie wird nicht auf der faulen Haut liegen bleiben. Im Gegenteil. Sie geht jetzt nämlich auf Geisterjagd. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie vor Jahren beschlossen, Geisterjäger zu werden. Ihr Mann hat seinen Job als Luftfahrtingenieur bei Rolls Royce behalten, findet aber immer noch Zeit, seine Frau auf ihren gruseligen Abenteuern zu begleiten, schreibt der britische „Mirror“.

Das Paar betreibt sogar einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem sie ihre Erlebnisse teilen. Dank ihres Lotto-Gewinns konnten sie das Justizmuseum von Nottingham besuchen, das offenbar einer der Orte Großbritanniens ist, in denen es am meisten spukt.

Geisterjagd statt Büroarbeit

„Es war ein wahrgewordener Traum. Vor dem Gewinn hätten wir so etwas nie genießen können“, sagt die Lotto-Gewinnerin. „Fragen Sie jeden paranormalen Ermittler, was sein Traum ist, und er würde sagen: gute Ausrüstung und Zugang zu allen Bereichen eines Veranstaltungsortes wie dem Justizmuseum.“

Mehr News für dich:

Während andere Glückspilze, die im Lotto gewinnen, das ganze Geld womöglich für Autos, Schmuck oder andere teure Sachen ausgeben, geht diese Frau ihrem Hobby nach und genießt das Leben auch ohne „richtigen“ Job.