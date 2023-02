Lotto-Gewinner erlebte schreckliche Tragödie – seine Worte rühren zu Tränen

Wie unfassbar traurig! Dabei sollte ein Lotto-Gewinn eigentlich ein freudiger Anlass sein. Doch für diesen Spieler gab es nach einem schrecklichen Unglück nur noch wenig Grund zur Freude.

Nachdem er einen tragischen Verlust verschmerzen musste, brachte ihm der Lotto-Gewinn zumindest ein wenig Erleichterung. Doch auch das konnte die Lücke in seinem Leben nicht schließen…

Lotto-Spieler kauft mit Gewinn Grabstein

Bei dieser Geschichte kommen dir bestimmt die Tränen. Ein 48-jähriger Familienvater aus England hatte kürzlich bei einer Verlosung der „People’s Postcode Lottery“ den Jackpot mit 35.000 Pfund – umgerechnet knapp 31.000 Euro – geknackt. Das Geld wollte er nicht für Luxus oder Unwichtiges verschwenden. Stattdessen konnte er damit endlich den Grabstein für seinen Sohn bezahlen.

Der war eine Frühgeburt und ist nach gerade einmal vier Tagen auf der Welt bereits gestorben. Seine Zwillingsschwester überlebte. Dieser Verlust lag bereits sechs Jahre zurück, doch hatte der Vater nie das Geld für einen Grabstein aufbringen können. Das bedauerte er zutiefst.

„Es war eine sehr schwere Zeit für uns. Wir wollten einen besonderen Ort haben, und wir haben ein bisschen für eine Gedenkstätte gespart, aber es ist im Moment wirklich schwer, seine Ersparnisse zu behalten“, sagte er gegenüber „Hull Live“. „Aber jetzt können wir ihm einen Ort geben, an dem er ruhen kann, weil wir es uns einfach nicht leisten konnten.“

Lotto: Familie kann endlich in den Urlaub

Als verkündet wurde, dass die Postleitzahl HU3 5FY aus Hull gewonnen hatte, dachte der Vater allerdings erst einmal an etwas anderes. „Wir fahren nach Disneyworld!“, rief er sogleich aus. Einen Urlaub hatten er und seine Familie sich schon lange nicht leisten können. Doch das soll sich nun für die Familie ändern.

„Ich würde gerne mit meinen Kindern nach Florida fahren, sie waren noch nie wirklich irgendwo, sie waren zwar schon am Meer, aber sie waren noch nie an einem besonderen Ort.“ Doch auch er selbst würde gerne mal wegfahren, verriet der Vater. Zudem kämpfte die Frau des Mannes bereits seit einiger Zeit mit chronischen Hüftschmerzen, die von der Geburt der Zwillinge stammten. „Es wird schön für sie sein, sich an einen Strand zu setzen und zu entspannen und sich um nichts kümmern zu müssen, denn sie ist eine unglaubliche Mutter, sie braucht das.“

Vater hat große Ambitionen

Mit dem Geld hoffte der Mann zudem seinen Traum, eines Tages seine eigene Farm zu leiten, verwirklichen zu können. „Ich wollte schon immer auf einem Bauernhof leben und Menschen helfen.“ Diesem Traum ist er bereits nahegekommen. „Ich habe es geschafft, einen Hektar Land, zwei 40-Fuß-Container und ein paar Kleinigkeiten zu kaufen, und das ganz ohne Geld. Das wird uns helfen, den Bauernhof mit dem Namen Eden’s Farm in die Tat umzusetzen.“

