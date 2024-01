Lotto: Rentner knackt Jackpot – und kündigt „umstrittenen“ Kauf an

Wer aufgeregt regelmäßig seinen Lotto-Schein ausfüllt und auf das ganz große Glück hofft, hat sich bestimmt schon das ein oder andere Mal diese Frage gestellt: „Was würde ich mit einem Mega-Gewinn überhaupt machen?“ Ein neues Haus? Eine Weltreise? Für die meisten bleibt diese Wunschvorstellung vorerst reine Fiktion – nicht aber für Steven Boxall. Der 74- Jährige hat ordentlich abgesahnt und überrascht mit dem, was er sich von seinem Gewinn als Erstes kaufen will.

200.000 Pfund. Diese stolze Summe hatte der Rentner kürzlich bei der People’s Postcode Lotterie gewonnen und seine Nachbarn damit ordentlich ins Staunen versetzt. Wie die britische „Sun“ berichtete, sagte Steven Boxall, „dass sein erster Kauf umstritten sein wird, aber etwas, das er schon immer wollte.“ Was das wohl sein könnte?

Lotto-Gewinner überrascht alle

40 Jahre lang hatte der Ruheständler als Feuerwehrmann gearbeitet und sein Bestes gegeben, um Menschen in Not zu retten. Nach acht Jahren Rente, in denen er die ein oder andere Auseinandersetzung mit seinem alten Auto zu haben schien, sollte ihm das Leben jetzt endlich etwas zurückgeben.

Etliche Kilometer hat seine alte Karre schon auf dem Buckel und die Kupplung ist kurz davor ihren Geist aufzugeben. Ganz entgegen allen Erwartungen hat Steven Boxall nun dank seines Mega-Gewinns etwas ganz bestimmtes ins Auge gefasst: ein Elektroauto. Doch das soll’s noch nicht gewesen sein.

Seit knapp 53 Jahren lebt der Feuerwehrmann im Ruhestand in in Whitchurch, Hampshire, dessen Postleitzahl ihm und seiner Nachbarin die stolze Summe von 200.000 Pfund eingeheimst hat. Neben einem neuen Auto steht für den glücklichen Lotto-Gewinner nun auch noch ein Ausflug auf die Isle of Wight und ein größerer Schrebergarten ganz oben auf der Liste. Auch eine längere Reise ans Mittelmeer will der 74-Jährige nicht ausschließen.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.