Lotto: Gewinner räumt fast eine Million ab – doch wenn er DAS nicht beherzigt, könnte er es für immer bereuen

Staatlicher Lotto-Gewinn in Sachsen!

Am 31. Oktober erzielte ein Glückspilz aus dem Landkreis Görlitz im Lotto einen Gewinn von 709.704 Euro. Doch die Sache hat einen Haken: Niemand weiß genau, wer der oder die Gewinner/in ist.

Lotto: Gewinner sahnt ab – aber bleibt dabei anonym

Am letzten Oktoberwochenende hatte der unbekannte Spieler einen Lottoschein mit vier Tipps sowie der Teilnahme an den Zusatzlotterien „Spiel 77“ und „Super 6“ abgegeben. Nach der Ziehung der sechs Gewinnzahlen 1, 8, 11, 21, 26 und 28 war klar: Die rund 700.000 Euro gehen nach Görlitz. Aber an wenn?

Das Problem: Der Gewinner hatte ohne eine Kundenkarte von „Sachsenlotto“ gespielt. Hätte er eine solche besessen, hätte ihm der Gewinn sofort zugeordnet und sogar direkt überwiesen werden können.

Jetzt liegt es an der unbekannten Person, den Gewinn selbst anzumelden, teilte „Sachsenlotto“ mit. An den Annahmestellen gibt es dafür spezielle Formulare. Mit etwas Glück könnte das Geld also schon bald doch noch auf dem richtigen Konto liegen. (at)