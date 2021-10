Lotto: Wahnsinn! Gewinner knackt die Multi-Million im Eurojackpot – doch die Sache hat einen Haken

Mal wieder darf sich ein Lotto-Spieler glücklich schätzen. Der satte Jackpot von 33 Millionen Euro wandert schon bald auf das Konto.

Allerdings steht zwischen dem Glückspilz und seinem Lotto-Gewinn noch eine entscheidende Hürde.

Lotto: Glückspilz bisher unbekannt

Der Eurojackpot in Höhe von rund 33 Millionen Euro geht nach Niedersachsen. Wie die regionale Lottogesellschaft am Samstag mitteilte, gewann ein Spieler oder eine Spielerin, die den Tippschein in der Region Hannover abgegeben hatte. Noch sei die Identität des Glückspilzes nicht bekannt, sagte eine Sprecherin von Toto-Lotto Niedersachsen.

+++ Lotto: Mann räumt 15 Millionen Euro ab, dann geht sein Leben den Bach runter – nun kommt die erneute Wendung +++

Der Spielschein für den Eurojackpot wurde demnach zusammen mit der Teilnahme an den Zusatzlotterien Super 6 und Spiel 77 abgegeben. Der Spieleinsatz betrug 28,35 Euro. Wann der Tippschein abgegeben wurde, war zunächst unbekannt.

-------------------------

Lotto in Deutschland:

Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die Landeslotterien im deutschen Kaiserreich zu einer kleineren Anzahl von Anbietern zusammengefasst

in der Nazi-Zeit wurde das Genehmigungsrecht der Länder dem Reichsschatzmeister übertragen

nach dem Krieg wurden in sämtlichen Besatzungszonen Lottosysteme vorbereitet

die „Zusatzzahl“ wurde am 17. Juni 1956 eingeführt

erste TV-Übertragung der Ziehung am 4. September 1965

am 7. Dezember 1991 wurde die „Superzahl“ eingeführt

--------------------------

Der Spielschein wurde in einer Annahmestelle in Hannover eingereicht. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Rust

Mit den Gewinnzahlen 2, 6, 8, 21, 25 und den Eurozahlen 6 und 9 erzielte sie oder er bei der Ziehung am Freitag 33 234 495,10 Euro. Statt der beim Eurojackpot üblichen fünf Zahlen tippte der Glückspilz sechs Zahlen, aus denen automatisch alle rechnerisch möglichen Fünfer-Kombinationen gebildet wurden, teilte die Lotto-Gesellschaft mit. Damit traf er als Einziger europaweit die gezogenen Gewinnzahlen samt Eurozahlen und erzielte so den Gewinn in Gewinnklasse 1.

-------------------------

Weitere Nachrichten:

Lotto: Experte packt aus – SO reagieren Gewinner tatsächlich, wenn sie vom großen Glück hören

Lotto-Spieler macht schockierendes Geständnis im TV – das plant er mit einem Gewinn

Lotto: Mann gewinnt riesige Summe – wenig später stirbt er unter dramatischen Umständen

-------------------------

Eigentlich stehen die Chancen beim Eurojackpot die höchste Klasse zu knacken nicht besonders gut. Genauer liegt die Wahrscheinlichkeit nur bei 1 zu 95 Millionen. Allerdings gingen bei der 500. Ziehung der Lotterie am Freitag neben dem Millionengewinn fast 700.000 Euro jeweils einmal nach Berlin, Italien und Ungarn. (neb mit dpa)

>> Anmerkung der Redaktion<<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.