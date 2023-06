Das Leben ist eine Achterbahnfahrt – selbst, wenn man mehrfacher Millionär ist. So zeigt die Geschichte des britischen Lotto-Gewinners Ryan Magee, dass man nicht immer nur Glück haben kann. Der heute 42-Jährige war nach seinem großen Gewinn alles andere als glücklich und verlor fast alles.

Lotto-Gewinner krempelt sein Leben um

Es war ein Traum, der das Leben von Ryan Magee mit einem Schlag veränderte. Der Computer-Fachmann träumte 2008 davon, dass er im Lotto gewinnen würde – und fackelte nicht lange. Der Mann kaufte sich am nächsten Tag elf Lotto-Lose in vier unterschiedlichen Städten und gewann dadurch tatsächlich 6,5 Millionen Pfund (rund sieben Millionen Euro).

Wie „The Sun“ berichtet, erfüllte sich Ryan anschließend direkt seinen Wunsch nach einem Sportwagen, tauschte seinen Peugeot gegen einen Ferrari. Außerdem kaufte der Brite für sich und seine Frau Margaret, eine Krankenschwester, die mit dem ersten gemeinsamen Kind schwanger war, ein Luxushaus mit eingebauter Champagner-Bar, Swimmingpool und fünf Schlafzimmern sowie drei Empfangsräumen. Doch Glück und Luxus hielten nicht lange!

Lotto: Auf den Gewinn folgt das Unglück

Drei Jahre nach seinem Lotto-Gewinn musste Ryan Magee den ersten Rückschlag einstecken, als er mit seinem Ferrari auf einer vereisten Fahrbahn ausrutschte und in einem Feld landete. Fünf Jahre nach dem Gewinn, im Jahr 2013, musste sein eigenes Unternehmen den Betrieb einstellen – im gleichen Jahr kam es auch zur Trennung von Ehefrau Margaret.

Das Auto-Pech ließ den Briten auch in den Folgejahren nicht los, 2015 musste er wegen Verkehrsdelikten 200 Sozialstunden leisten und erhielt ein fünfjähriges Fahrverbot, an das er sich nicht hielt. Ryan wurde mehrfach verurteilt. Nach nur wenigen Jahren war der einstige Lotto-Gewinner pleite, selbst die Traumvilla der Familie musste versteigert werden, berichtet „The Sun“. Ryan Magee hatte also nach kurzer Zeit nicht nur seine Ehefrau und Familie, sondern auch sein Zuhause und sein Geld verloren. Was für eine bittere Entwicklung!